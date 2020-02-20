Италия

Экс-тренер Ювентуса уверен, что "бьянконери" проигрывали в финалах по объективным причинам.

Бывший тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри не согласен с предположением журналистов о том, что над "бьянконери" висит проклятие в Лиге чемпионов. Такие теории появились из-за того, что клуб не выигрывал турнир с 1996 года. Под руководством Аллегри туринцы проиграли 1:3 Барселоне в 2015 году и 1:4 Реалу в 2017.

"Для меня главной целью в Милане и Ювентусе было выйти из группы и сразиться за победу в турнире. Проклятия Лиги чемпионов не существует", — заявил Аллегри France Press.

"Выход в финал Лиги чемпионов – уже большое событие. Это как Супербоул, конечная цель. Ты можешь проиграть или выиграть, но ты встречаешься с лучшими. В тех двух сезонах мы проиграли Реалу и Барселоне, которые были сильнейшими командами мира. У нас было больше шансов выиграть первый матч, чем второй, но факт в том, что проклятия Лиги чемпионов не существует".

Ювентус в этом сезоне сыграет в 1/8 финала против Лиона. Первый матч состоится 26 февраля.

Сам Аллегри сейчас пребывает без работы, но планирует вернуться к тренерской деятельности уже ближайшим летом.