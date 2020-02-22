Италия

Форвард объяснил причины неудачи в АПЛ.

Нападающий Фиорентины Патрик Кутроне поделился своими ожиданиями от матча с Миланом и назвал причины своих неудач в Вулверхэмптоне.

"Хорошо, что матч состоится во Флоренции, потому что я по-прежнему переживаю за команду. Будет здорово увидеть своих бывших партнеров по команде, а также обменяться футболкой с Ибрагимовичем.

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Опыт в Вулверхэмптоне помог мне вырасти как личности и профессионалу. Я познакомился с новой культурой, новыми традициями, улучшил свой английский.

Многие говорят, что я не смог закрепиться в Вулверхэмптоне, но это неправда. Правда в том, что у главного тренера Нуну Эшпириту Санту были свои верные игроки, которые помогли выйти из Чемпионшипа и которыми он не собирался жертвовать. Он был полностью сосредоточен на тех 11 игроках и больше никого не видел. Я начал в старте три игры и забил два гола, но ничего не изменилось", – приводит слова Кутроне портал Football Italia.

Матч Фиорентина – Милан в 25-м туре Серии А состоится в субботу, 22 февраля, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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