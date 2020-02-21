После возобновления еврокубкового сезона календарь Серии А решил не особо нагружать представителей Италии в Европе, поэтому существенных изменений в раскладах претендентов на чемпионство и места в еврозоне ждать не стоит. 

Однако нынешний сезон уже приучил всех, что теперь сенсации в Италии порой возникают буквально на ровном месте.

Расписание матчей

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 25 ТУР

21 ФЕВРАЛЯ 2020

21:45 Брешия Брешия -:- Наполи Наполи  

22 ФЕВРАЛЯ 2020

16:00 Болонья Болонья -:- Удинезе Удинезе  
19:00 СПАЛ СПАЛ -:- Ювентус Ювентус  
21:45 Фиорентина Фиорентина -:- Милан Милан  

23 ФЕВРАЛЯ 2020

13:30 Дженоа Дженоа -:- Лацио Лацио  
16:00 Верона Верона -:- Кальяри Кальяри  
16:00 Торино Торино -:- Парма Парма  
16:00 Аталанта Аталанта -:- Сассуоло Сассуоло  
19:00 Рома Рома -:- Лечче Лечче  
21:45 Интер Интер -:- Сампдория Сампдория  

 

Брешия – Наполи

Пятница, 21 февраля, 21:45. Брешия, Стадио Марио Ригамонти. Арбитр — Даниэле Орсато. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Наполи продолжает уверенно карабкаться вверх по ступенькам турнирной таблицы, и сейчас "партенопеев" уже отделяет от зоны Лиги Европы всего два очка. 

Если бы не предстоящий первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны, то гости были бы явными фаворитами поединка. Ведь хотя Дженнаро Гаттузо утверждает, что будет думать о Барселоне только после Брешии, наверняка он проведет пусть и незначительную, но ротацию состава. Например, продлит отдых восстанавливающихся после небольших проблем со здоровьем Милика и Инсинье.

Также по разным причинам в составе Наполи не будет Кулибали, Хисая, Малькюи и Юнеса.

Впрочем, задачу неаполитанцам может упростить тяжелая кадровая ситуация Брешии. Айе дисквалифицирован, а участие в поединке Йоронена, Альфонсо, Торрегроссы, Тонали, Чистаны, Гастальделло и Ромуло остается под вопросом.

Интересные факты

– При Дженнаро Гаттузо Наполи не проигрывает на выезде в Серии А: 3 победы и ничья.

– Безвыигрышная серия Брешии в чемпионате составляет 9 матчей.

– Наполи не проигрывает Брешии в последних восьми матчах во всех турнирах.

– В первом круге Наполи добыл минимальную победу над Брешией — 2:1.

Ориентировочные составы

Брешия: Альфонсо — Сабелли, Матею, Чансельор, Мартелла — Бизоли, Дессена, Бьярнасон — Змргал — Доннарумма, Балотелли.

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Мариу Руи — Фабиан Руис, Демме, Эльмас — Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Не сыграют: Айе — Кулибали, Юнес, Хисай, Малькюи.

Под вопросом:  Йоронен, Альфонсо, Торрегросса, Тонали, Чистана, Гастальделло, Ромуло — Милик, Инсинье, Аллан.

footballпрогноз 0:2

Болонья – Удинезе

Суббота, 22 февраля, 16:00. Болонья, Стадио Ренато Далль'Ара. Арбитр — Фабрицио Пасква

Болонью, как и Наполи, отделяет от зоны Лиги Европы два очка, однако в прошлом туре "россоблу" потерпели сокрушительное поражение от Дженоа, да еще и потеряли из-за удалений Денсвила и Схутена. Еще один голландец Дейкс, а также Сансоне, Сориано, Сванберг, Медель, Крейчи и Сантандер травмированы, так что Синише Михайловичу и его ассистентам придется поломать голову над тем, кем латать дыры в составе.

Ситуация в Удинезе получше. В лазарете находятся лишь Де Майо и Предль. Естественно, команда Луки Готти постарается выжать максимум из этой ситуации и увеличить отрыв от зоны вылета, который составляет всего четыре очка.

Интересные факты

– Безвыигрышная серия Удинезе в чемпионате составляет 5 матчей.

– Болонья не может удержать свои ворота на замке на протяжении 19-ти туров первенства Серии А.

– В минувшем сезоне матч Болонья — Удинезе завершился со счетом 2:1.

– В первом круге сильнее был Удинезе — 1:0.

– В Кубке Италии в декабре "зебрята" разгромили своего нынешнего соперника — 4:0.

Ориентировочные составы

Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Бани, Мбайе — Поли, Домингес — Орсолини, Ольсен, Барроу — Паласио.

Удинезе: Муссо — Бекао, Троост-Эконг, Нуйтинк — Стригер-Ларсен, Де Поль, Мандрагора, Фофана, Сема — Лазанья, Окака.

Не сыграют: Денсвил, Схутен,  Дейкс, Сансоне, Сориано, Сванберг, Медель, Крейчи, Сантандер — Де Майо, Предль.

footballпрогноз 1:1

СПАЛ – Ювентус

Суббота, 22 февраля, 19:00. Феррара, Стадио Паоло Мацца. Арбитр — Федерико Ла Пенна. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Несмотря на то, что лидерство Ювентуса в Серии А является довольно шатким, в 25-м туре Маурицио Сарри практически безбоязненно может провести ротацию состава перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона. Ведь играть придется против единоличного аутсайдера чемпионата — СПАЛ.

Впрочем, некоторые изменения в составе чемпиона будут вынужденными: Бонуччи дисквалифицирован, Пьянич присоединился в лазарете к Дугласу Косте и Демиралу, а Игуаина беспокоят боли в спине. Зато вернулись к тренировкам Хедира и Бернардески, а Кьеллини в прошлом туре наконец-то появился на поле после длительного процесса востановления.

Будет ли играть Криштиану Роналду, пропустивший в прошлом туре матч против еще одного аутсайдера — Брешии, похоже, решит сам португалец.

СПАЛ, помимо психологического давления от пребывания на последнем месте, испытывает кадровые проблемы (травмированы Викари, Черри, Дабо и Д'Алессандро). К тому же смена на тренерском мостике пока никак не сказалась на игре команды.

Интересные факты

– После возвращения в Серию А в сезоне-2017/18 СПАЛ не проигрывает Ювентусу дома: ничья и победа.

– Проигрышная серия СПАЛа в чемпионате составляет 4 матча.

– СПАЛ пропускает не менее двух мячей в последних четырех матчах Серии А.

– В минувшем сезоне матч СПАЛ — Ювентус завершился со счетом 2:1.

– В первом круге сильнее был Ювентус — 2:0.

Ориентировочные составы

СПАЛ: Бериша — Сионек, Бонифаци, Зуканович, Реца — Миссироли, Вальдифиори, Кастро — Ди Франческо, Петанья, Валоти.

Ювентус: Щесны — Данило, Ругани, де Лигт, Алекс Сандро — Бентанкур, Рэмси, Матюиди — Куадрадо, Дибала, Криштиану Роналду.

Не сыграют: Викари, Черри, Дабо и Д'Алессандро — Бонуччи, Пьянич, Дуглас Коста, Демирал, Игуаин.

footballпрогноз 0:3

Фиорентина – Милан

Суббота, 22 февраля, 21:45. Флоренция, Стадио Артемио Франки. Арбитр — Джанпаоло Кальварезе. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Милан уже фактически добрался до зоны Лиги Европы (делит 6-7 места с Вероной и Пармой), но в глубине души еще лелеет надежду на попадание в Топ-4 (отставание от Аталанты составляет 10 очков), поэтому терять очки во Флоренции не намерен.

Обе команды претерпели существенные изменения в январе. Милан в большей степени тактические, от 4-3-3 к 4-4-2, 4-4-1-1, 4-2-3-1 (к ним привело появление в составе Ибрагимовича), Фиорентина — в основном кадровые (например, приход экс-форварда Милана Кутроне).

Накануне встречи на Артемио Франки потери Фиорентины невелики: Рибери и Куаме (которого "фиалки" уже взяли с травмой) восстанавливаются после повреждений, а Бадель дисквалифицирован. Милану же сложнее: не сыграют Чалханоглу, Кьяер (скорее всего), Крунич, Билья, Дуарте, Салемакерс...

Дополнительную "изюминку" встрече придает тот факт, что нынешний тренер Милана Стефано Пьоли в свое время работал с Фиорентиной и не по-доброму расстался с клубом, который тогда возглавляли братья Делла Валле.

Интересные факты

– Милан проиграл лишь дважды во время последних 13-ти визитов во Флоренцию: 6 побед и 5 ничьих.

– В минувшем сезоне матч Фиорентина — Милан завершился со счетом 0:1.

– В первом круге сильнее оказалась Фиорентина — 3:1.

 

Ориентировочные составы

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Дункан, Пулгар, Кастровилли, Дальберт — Кьеза, Влахович.

Милан: Дж.Доннарумма — Калабрия, Габбья, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Кастильехо, Пакета, Ребич — Ибрагимович.

Не сыграют: Рибери, Куаме, Бадель — Чалханоглу, Кьяер, Крунич, Билья, Дуарте, Салемакерс.

footballпрогноз 0:0

Дженоа – Лацио

Воскресенье, 23 февраля, 13:30. Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис. Арбитр — Фабио Мареска. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Сложно рассчитывать на то, что Лацио получит возможность возглавить турнирную таблицу уже после 25-го тура, уж очень слаб соперник Юаентуса, однако "орлам" надо во что бы то ни стало не увеличить отставание от лидера, составляющее 1 очко, и не дать приблизиться к себе (а то и обойти) Интеру.

Для этого римлянам придется обыграть Дженоа, но "грифоны", как назло, начали выбираться из кризиса и вот-вот покинут зону вылета.

Каких-то сюрпризов от Лацио ждать не приходится. Как играет команда Симоне Индзаги, известно всем, вот только справиться с ней могут единицы. Не сыграют за "бьянкочелести" дисквалифицированный Луис Фелипе и Лулич, которому на восстановление после операции понадобится не менее трех недель. Ожидаем выхода в стартовом составе Корреа.

Чтобы максимально нейтрализовать Лацио, Дженоа, скорее всего, применит ту же игровую схему, что и соперник — 3-5-2. Вот только большой вопрос: справится ли средняя линия "грифонов", с учетом дисквалификации Стураро и вылета до конца сезона Радовановича из-за травмы, с "коллегами" из Рима?

Интересные факты

– Беспроигрышная серия Лацио в чемпионате составляет 19 матчей.

– Дженоа не проигрывает в последних четырех турах Серии А.

– Дженоа забивает не менее двух мячей в последних трех домашних матчах против Лацио во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч Дженоа — Лацио завершился со счетом 2:1.

– В первом круге Лацио взял убедительный реванш — 4:0.

Ориентировочные составы

Дженоа: Перин — Бираски, Сумаоро, Мазьелло — Анкерсен, Берами, Шене, Кассата, Кришито — Пинамонти, Санабрия.

Лацио: Стракоша — Патрик, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Луис Альберто, Хони — Корреа, Иммобиле.

Не сыграют: Стураро, Радованович — Луис Фелипе, Лулич.

footballпрогноз 0:1

Верона – Кальяри

Воскресенье, 23 февраля, 16:00. Верона, Стадио Марк'Антонио Бентегоди. Арбитр — Лука Пайретто

В Вероне встретятся два главных сюрприза нынешнего сезона в Серии А: Кальяри, поражавший своей беспроигрышной серией начиная с третьего тура, добравшийся до зоны Лиги чемпионов, но потом "сдувшийся", и хозяева, которым статус новичка элитного дивизиона не мешает до сих пор претендовать на путевку в Европу.

"Мастиффам" придется обойтись без своего ключевого исполнителя в центре поля — дисквалифицированного Мигеля Велозу, но и у гостей по той же причине не будет Нандеса, зато вернется после дисквалификации Наингголан.

Интересные факты

– Безвыигрышная серия Кальяри в чемпионате составляет 10 матчей.

– Беспроигрышная серия Вероны в чемпионате составляет 9 матчей.

– В 2020 году Верона набрала 16 очков в Серии А. За тот же период больше только у Лацио — 20.

– В первом круге соперники разошлись миром — 1:1.

Ориентировочные составы

Верона: Сильвестри — Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла — Фараони, Амрабат, Дзакканьи, Лазович — Песина, Верре — Степиньски.

Кальяри: Краньо — Каччаторе, Писакане, Чеппителли, Пеллегрини — Ионицэ, Чигарини, Рог — Наингголан — Жоао Педро, Симеоне.

Не сыграют: Велозу, Паццини, Ди Кармине — Нандес.

Под вопросом: Борини (Верона).

footballпрогноз 2:1

Торино – Парма

Воскресенье, 23 февраля, 16:00. Турин, Стадио Олимпико Гранде Торино. Арбитр — Розарио Абиссо

Участвовавший (не особо успешно) в Лиге Европы-2019/20 Торино, которому вновь оказаться в еврокубках может помочь лишь чудо, примет Парму, которая является реальным претендентом на путевку в Европу, деля после 24-го тура 6-8 места с Вероной и Миланом.

Смена тренера после серии неудач пока не приносит успеха Торино. Возможно, поможет сложная кадровая ситуация у соперника?

Интересные факты

– Проигрышная серия Торино в чемпионате составляет 5 матчей.

– В минувшем сезоне матч Торино — Парма завершился со счетом 1:2.

– В первом круге также сильнее оказалась Парма — 3:2.

Ориентировочные составы

Торино: Сиригу — Иццо, Нкулу, Льянко — Де Сильвестри, Лукич, Ринкон, Базелли, Ансальди — Беренгер, Белотти.

Парма: Коломби — Лорини, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло — Эрнани, Бругман, Куртич — Силигарди, Корнелиус, Жервиньо.

Не сыграют: Сепе, Инглезе, Куцка, Скоццарелла, Барилла, Адоранте (все — Парма).

Под вопросом: Кулусевски, Дармиан (оба — Парма).

footballпрогноз 1:1

Аталанта – Сассуоло

Воскресенье, 23 февраля, 16:00. Бергамо, Джевисс Стэдиум. Арбитр — Джанлука Манганьелло. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Разгром, учиненный Аталантой Валенсии в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) может сыграть с бергамасками злую шутку.

Победа над Ромой в прошлом туре позволила Аталанте закрепиться на четвертом месте с преимуществом над конкурентов в 6 очков, а теперь "богиня" уже одной ногой в четвертьфинале Лиги чемпионов в своем дебютном сезоне в турнире. От таких успехов и голова может закружиться, тем более, что Аталанта в нынешнем сезоне не может похвастаться стабильностью, особенно дома.

Бергамаски проиграли лишь раз после матчей Лиги чемпионов, выиграв три и дважды сыграв вничью. Но это единственное поражение было как раз после крупной победы над Шахтером — 1:2 с Болоньей на выезде.

Интересные факты

– Сассуоло проиграл Аталанте в последних пяти очных встречах.

– В минувшем сезоне матч Аталанта — Сассуоло завершился со счетом 3:1.

– В первом круге сильнее также была Аталанта — 4:1.

Ориентировочные составы

Аталанта: Голлини — Толой, Паломино, Джимсити — Хатебур, Де Роон, Пашалич, Госенс — Малиновский — Иличич, Сапата.

Сассуоло: Консильи — Тольян, Марлон, Феррари, Кириакопулос — Обьянг, Локателли — Берарди, Джуричич, Бога — Капуто.

Не сыграют: Трипальделли, Кирикеш (оба — Сассуоло).

Под вопросом: Траоре (Сассуоло).

footballпрогноз 3:2

Рома – Лечче

Воскресенье, 23 февраля, 19:00. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Пьеро Джакомелли. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

В противостоянии двух "волков" одной масти даже сложно сходу определить фаворита. Казалось бы, о чем тут думать? Но Рома в последнее время играет неважно, и, что особенно настораживает, в действиях римлян не наблюдается уверенности в собственных силах.

Да, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы Рома выиграла у Гента, но эта минимальная победа, в некотором роде подаренная Гентом, не делает европейские перспективы более радужными, да к тому же забрала немало сил.

Что касается Лечче, то дела южан явно идут на лад. Три победы подряд еще не гарантируют выживание апулийским"«волкам", но вот как раз вера в собственные силы у них появилась.

Интересные факты

– Единственная победа Лечче над Ромой в Риме в Серии А в апреле 1986 года лишила столичных "волков" чемпионского титула.

– В первом круге Лечче уступил Роме дома — 0:1.

Ориентировочные составы

Рома: Пау Лопес — Бруно Перес, Манчини, Смоллинг, Спинаццола — Верету, Кристанте — Ундер, Пеллегрини, Перотти — Джеко.

Лечче: Вигорито — Донати, Лукиони, Россеттини, Кальдерони — Петриччоне, Дейола, Майер — Манкозу, Барак — Лападула.

Не сыграют: Диавара, Пасторе, Дзаппакоста, Дзаньоло, Миранте, Четин — Бабакар, Фариас, Фалько, Меччарьелло, Габриэль.

footballпрогноз 2:1

Интер – Сампдория

Воскресенье, 23 февраля, 21:45. Милан, Стадио Джузеппе Меацца. Арбитр — Маурицио Мариани

Антонио Конте дал отдохнуть нескольким своим ведущим исполнителям в поединке 1/16 финала Лиги Европы против Лудогорца, явно считая приоритетом для Интера Серию А, где он в прошлом туре потерял лидерство.

Большим плюсом для команды в поездке в Болгарию стало то, что забил январский новичок "нерадзурри" Кристиан Эриксен, что явно придаст уверенности самому дорогому на данный момент игроку Серии А (по версии transfermarkt).

Несмотря на постоянное барахтанье на подступах к зоне вылета и поражение в прошлом туре от Фиорентины с разгромным счетом (1:5), Сампдория способна на сюрпризы, и любому сопернику надо быть осторожным, встречаясь с командой Клаудио Раньери.

Плюс для хозяев — дисквалификации ключевых игроков "блучеркьяти" Рамиреса и Мурру, а также травма колена Феррари, для которого сезон уже завершен.

Интересные факты

– Последние пять очных встреч между Интером и Сампдорией завершились победами "змеев".

– В минувшем сезоне матч Интер — Сампдория завершился со счетом 2:1.

– В первом круге победа Интера на выезде была более уверенной — 3:1.

 

Ориентировочные составы

Интер: Паделли — Годин, де Врей, Шкриниар — Кандрева, Барелла, Брозович, Янг — Эриксен — Лукаку, Мартинес.

Сампдория: Аудеро — Берешински, Тонелли, Колли, Ауджелло — Демаоли, Экдаль, Виейра, Линетти — Габбьядини, Квальярелла.

Не сыграют: Ханданович, Эспозито, Сенси, Гальярдини, Асамоа — Мурру, Рамирес, Феррари.

footballпрогноз 2:1

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

#   21 ФЕВРАЛЯ 2020 И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА
1 Ювентус 24 18 3 3 46 23 23 57  
2 Лацио 24 17 5 2 55 21 34 56  
3 Интер 24 16 6 2 49 22 27 54  
4 Аталанта 24 13 6 5 63 32 31 45  
5 Рома 24 11 6 7 43 32 11 39  
6 Верона 24 9 8 7 28 24 4 35  
7 Парма 24 10 5 9 32 30 2 35  
8 Милан 24 10 5 9 26 31 -5 35  
9 Наполи 24 9 6 9 37 34 3 33  
10 Болонья 24 9 6 9 37 39 -2 33  
11 Кальяри 24 8 8 8 38 36 2 32  
12 Сассуоло 24 8 5 11 38 39 -1 29  
13 Фиорентина 24 7 7 10 31 35 -4 28  
14 Торино 24 8 3 13 27 43 -16 27  
15 Удинезе 24 7 5 12 20 36 -16 26  
16 Лечче 24 6 7 11 32 45 -13 25  
17 Сампдория 24 6 5 13 26 43 -17 23  
18 Дженоа 24 5 7 12 27 43 -16 22  
19 Брешия 24 4 4 16 21 44 -23 16  
20 СПАЛ 24 4 3 17 18 42 -24 15  

 

Бомбардиры

ИГРОК КЛУБ ГОЛЫ(ПЕН) ИГРЫ
Чиро Иммобиле Лацио 26 (10) 24
Криштиану Роналду Ювентус 20 (7) 20
Ромелу Лукаку Интер 17 (4) 24
Йосип Иличич Аталанта 14 20
Жоао Педро Кальяри 14 (3) 24
Луис Муриэль Аталанта 12 (5) 21
Эдин Джеко Рома 11 24
Франческо Капуто Сассуоло 11 (1) 22
Лаутаро Мартинес Интер 11 (2) 21
Аркадиуш Милик Наполи 9 14

 

Ассистенты

ИГРОК КЛУБ ПЕРЕДАЧИ ИГРЫ
Луис Альберто Лацио 11 23
Алехандро Гомес Аталанта 10 23
Лоренцо Пеллегрини Рома 7 17
Деян Кулусевски Парма 7 22
Антонио Кандрева Интер 6 19
Хосе Кальехон Наполи 6 23
Чиро Иммобиле Лацио 6 24
Дуван Сапата Аталанта 5 14
Джозеф Дункан Сассуоло / Фиорентина 5 14
Родриго Бентанкур Ювентус 5 17

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