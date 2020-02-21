Football.ua представляет анонс матчей 25-го тура чемпионата Италии.
После возобновления еврокубкового сезона календарь Серии А решил не особо нагружать представителей Италии в Европе, поэтому существенных изменений в раскладах претендентов на чемпионство и места в еврозоне ждать не стоит.
Однако нынешний сезон уже приучил всех, что теперь сенсации в Италии порой возникают буквально на ровном месте.
Расписание матчей
ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 25 ТУР
21 ФЕВРАЛЯ 2020
22 ФЕВРАЛЯ 2020
23 ФЕВРАЛЯ 2020
Брешия – Наполи
Пятница, 21 февраля, 21:45. Брешия, Стадио Марио Ригамонти. Арбитр — Даниэле Орсато. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1
Наполи продолжает уверенно карабкаться вверх по ступенькам турнирной таблицы, и сейчас "партенопеев" уже отделяет от зоны Лиги Европы всего два очка.
Если бы не предстоящий первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны, то гости были бы явными фаворитами поединка. Ведь хотя Дженнаро Гаттузо утверждает, что будет думать о Барселоне только после Брешии, наверняка он проведет пусть и незначительную, но ротацию состава. Например, продлит отдых восстанавливающихся после небольших проблем со здоровьем Милика и Инсинье.
Также по разным причинам в составе Наполи не будет Кулибали, Хисая, Малькюи и Юнеса.
Впрочем, задачу неаполитанцам может упростить тяжелая кадровая ситуация Брешии. Айе дисквалифицирован, а участие в поединке Йоронена, Альфонсо, Торрегроссы, Тонали, Чистаны, Гастальделло и Ромуло остается под вопросом.
Интересные факты
– При Дженнаро Гаттузо Наполи не проигрывает на выезде в Серии А: 3 победы и ничья.
– Безвыигрышная серия Брешии в чемпионате составляет 9 матчей.
– Наполи не проигрывает Брешии в последних восьми матчах во всех турнирах.
– В первом круге Наполи добыл минимальную победу над Брешией — 2:1.
Ориентировочные составы
Брешия: Альфонсо — Сабелли, Матею, Чансельор, Мартелла — Бизоли, Дессена, Бьярнасон — Змргал — Доннарумма, Балотелли.
Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Мариу Руи — Фабиан Руис, Демме, Эльмас — Кальехон, Мертенс, Инсинье.
Не сыграют: Айе — Кулибали, Юнес, Хисай, Малькюи.
Под вопросом: Йоронен, Альфонсо, Торрегросса, Тонали, Чистана, Гастальделло, Ромуло — Милик, Инсинье, Аллан.
прогноз 0:2
Болонья – Удинезе
Суббота, 22 февраля, 16:00. Болонья, Стадио Ренато Далль'Ара. Арбитр — Фабрицио Пасква
Болонью, как и Наполи, отделяет от зоны Лиги Европы два очка, однако в прошлом туре "россоблу" потерпели сокрушительное поражение от Дженоа, да еще и потеряли из-за удалений Денсвила и Схутена. Еще один голландец Дейкс, а также Сансоне, Сориано, Сванберг, Медель, Крейчи и Сантандер травмированы, так что Синише Михайловичу и его ассистентам придется поломать голову над тем, кем латать дыры в составе.
Ситуация в Удинезе получше. В лазарете находятся лишь Де Майо и Предль. Естественно, команда Луки Готти постарается выжать максимум из этой ситуации и увеличить отрыв от зоны вылета, который составляет всего четыре очка.
Интересные факты
– Безвыигрышная серия Удинезе в чемпионате составляет 5 матчей.
– Болонья не может удержать свои ворота на замке на протяжении 19-ти туров первенства Серии А.
– В минувшем сезоне матч Болонья — Удинезе завершился со счетом 2:1.
– В первом круге сильнее был Удинезе — 1:0.
– В Кубке Италии в декабре "зебрята" разгромили своего нынешнего соперника — 4:0.
Ориентировочные составы
Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Бани, Мбайе — Поли, Домингес — Орсолини, Ольсен, Барроу — Паласио.
Удинезе: Муссо — Бекао, Троост-Эконг, Нуйтинк — Стригер-Ларсен, Де Поль, Мандрагора, Фофана, Сема — Лазанья, Окака.
Не сыграют: Денсвил, Схутен, Дейкс, Сансоне, Сориано, Сванберг, Медель, Крейчи, Сантандер — Де Майо, Предль.
прогноз 1:1
СПАЛ – Ювентус
Суббота, 22 февраля, 19:00. Феррара, Стадио Паоло Мацца. Арбитр — Федерико Ла Пенна. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1
Несмотря на то, что лидерство Ювентуса в Серии А является довольно шатким, в 25-м туре Маурицио Сарри практически безбоязненно может провести ротацию состава перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона. Ведь играть придется против единоличного аутсайдера чемпионата — СПАЛ.
Впрочем, некоторые изменения в составе чемпиона будут вынужденными: Бонуччи дисквалифицирован, Пьянич присоединился в лазарете к Дугласу Косте и Демиралу, а Игуаина беспокоят боли в спине. Зато вернулись к тренировкам Хедира и Бернардески, а Кьеллини в прошлом туре наконец-то появился на поле после длительного процесса востановления.
Будет ли играть Криштиану Роналду, пропустивший в прошлом туре матч против еще одного аутсайдера — Брешии, похоже, решит сам португалец.
СПАЛ, помимо психологического давления от пребывания на последнем месте, испытывает кадровые проблемы (травмированы Викари, Черри, Дабо и Д'Алессандро). К тому же смена на тренерском мостике пока никак не сказалась на игре команды.
Интересные факты
– После возвращения в Серию А в сезоне-2017/18 СПАЛ не проигрывает Ювентусу дома: ничья и победа.
– Проигрышная серия СПАЛа в чемпионате составляет 4 матча.
– СПАЛ пропускает не менее двух мячей в последних четырех матчах Серии А.
– В минувшем сезоне матч СПАЛ — Ювентус завершился со счетом 2:1.
– В первом круге сильнее был Ювентус — 2:0.
Ориентировочные составы
СПАЛ: Бериша — Сионек, Бонифаци, Зуканович, Реца — Миссироли, Вальдифиори, Кастро — Ди Франческо, Петанья, Валоти.
Ювентус: Щесны — Данило, Ругани, де Лигт, Алекс Сандро — Бентанкур, Рэмси, Матюиди — Куадрадо, Дибала, Криштиану Роналду.
Не сыграют: Викари, Черри, Дабо и Д'Алессандро — Бонуччи, Пьянич, Дуглас Коста, Демирал, Игуаин.
прогноз 0:3
Фиорентина – Милан
Суббота, 22 февраля, 21:45. Флоренция, Стадио Артемио Франки. Арбитр — Джанпаоло Кальварезе. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1
Милан уже фактически добрался до зоны Лиги Европы (делит 6-7 места с Вероной и Пармой), но в глубине души еще лелеет надежду на попадание в Топ-4 (отставание от Аталанты составляет 10 очков), поэтому терять очки во Флоренции не намерен.
Обе команды претерпели существенные изменения в январе. Милан в большей степени тактические, от 4-3-3 к 4-4-2, 4-4-1-1, 4-2-3-1 (к ним привело появление в составе Ибрагимовича), Фиорентина — в основном кадровые (например, приход экс-форварда Милана Кутроне).
Накануне встречи на Артемио Франки потери Фиорентины невелики: Рибери и Куаме (которого "фиалки" уже взяли с травмой) восстанавливаются после повреждений, а Бадель дисквалифицирован. Милану же сложнее: не сыграют Чалханоглу, Кьяер (скорее всего), Крунич, Билья, Дуарте, Салемакерс...
Дополнительную "изюминку" встрече придает тот факт, что нынешний тренер Милана Стефано Пьоли в свое время работал с Фиорентиной и не по-доброму расстался с клубом, который тогда возглавляли братья Делла Валле.
Интересные факты
– Милан проиграл лишь дважды во время последних 13-ти визитов во Флоренцию: 6 побед и 5 ничьих.
– В минувшем сезоне матч Фиорентина — Милан завершился со счетом 0:1.
– В первом круге сильнее оказалась Фиорентина — 3:1.
Ориентировочные составы
Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Дункан, Пулгар, Кастровилли, Дальберт — Кьеза, Влахович.
Милан: Дж.Доннарумма — Калабрия, Габбья, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Кастильехо, Пакета, Ребич — Ибрагимович.
Не сыграют: Рибери, Куаме, Бадель — Чалханоглу, Кьяер, Крунич, Билья, Дуарте, Салемакерс.
прогноз 0:0
Дженоа – Лацио
Воскресенье, 23 февраля, 13:30. Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис. Арбитр — Фабио Мареска. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
Сложно рассчитывать на то, что Лацио получит возможность возглавить турнирную таблицу уже после 25-го тура, уж очень слаб соперник Юаентуса, однако "орлам" надо во что бы то ни стало не увеличить отставание от лидера, составляющее 1 очко, и не дать приблизиться к себе (а то и обойти) Интеру.
Для этого римлянам придется обыграть Дженоа, но "грифоны", как назло, начали выбираться из кризиса и вот-вот покинут зону вылета.
Каких-то сюрпризов от Лацио ждать не приходится. Как играет команда Симоне Индзаги, известно всем, вот только справиться с ней могут единицы. Не сыграют за "бьянкочелести" дисквалифицированный Луис Фелипе и Лулич, которому на восстановление после операции понадобится не менее трех недель. Ожидаем выхода в стартовом составе Корреа.
Чтобы максимально нейтрализовать Лацио, Дженоа, скорее всего, применит ту же игровую схему, что и соперник — 3-5-2. Вот только большой вопрос: справится ли средняя линия "грифонов", с учетом дисквалификации Стураро и вылета до конца сезона Радовановича из-за травмы, с "коллегами" из Рима?
Интересные факты
– Беспроигрышная серия Лацио в чемпионате составляет 19 матчей.
– Дженоа не проигрывает в последних четырех турах Серии А.
– Дженоа забивает не менее двух мячей в последних трех домашних матчах против Лацио во всех турнирах.
– В минувшем сезоне матч Дженоа — Лацио завершился со счетом 2:1.
– В первом круге Лацио взял убедительный реванш — 4:0.
Ориентировочные составы
Дженоа: Перин — Бираски, Сумаоро, Мазьелло — Анкерсен, Берами, Шене, Кассата, Кришито — Пинамонти, Санабрия.
Лацио: Стракоша — Патрик, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Луис Альберто, Хони — Корреа, Иммобиле.
Не сыграют: Стураро, Радованович — Луис Фелипе, Лулич.
прогноз 0:1
Верона – Кальяри
Воскресенье, 23 февраля, 16:00. Верона, Стадио Марк'Антонио Бентегоди. Арбитр — Лука Пайретто
В Вероне встретятся два главных сюрприза нынешнего сезона в Серии А: Кальяри, поражавший своей беспроигрышной серией начиная с третьего тура, добравшийся до зоны Лиги чемпионов, но потом "сдувшийся", и хозяева, которым статус новичка элитного дивизиона не мешает до сих пор претендовать на путевку в Европу.
"Мастиффам" придется обойтись без своего ключевого исполнителя в центре поля — дисквалифицированного Мигеля Велозу, но и у гостей по той же причине не будет Нандеса, зато вернется после дисквалификации Наингголан.
Интересные факты
– Безвыигрышная серия Кальяри в чемпионате составляет 10 матчей.
– Беспроигрышная серия Вероны в чемпионате составляет 9 матчей.
– В 2020 году Верона набрала 16 очков в Серии А. За тот же период больше только у Лацио — 20.
– В первом круге соперники разошлись миром — 1:1.
Ориентировочные составы
Верона: Сильвестри — Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла — Фараони, Амрабат, Дзакканьи, Лазович — Песина, Верре — Степиньски.
Кальяри: Краньо — Каччаторе, Писакане, Чеппителли, Пеллегрини — Ионицэ, Чигарини, Рог — Наингголан — Жоао Педро, Симеоне.
Не сыграют: Велозу, Паццини, Ди Кармине — Нандес.
Под вопросом: Борини (Верона).
прогноз 2:1
Торино – Парма
Воскресенье, 23 февраля, 16:00. Турин, Стадио Олимпико Гранде Торино. Арбитр — Розарио Абиссо
Участвовавший (не особо успешно) в Лиге Европы-2019/20 Торино, которому вновь оказаться в еврокубках может помочь лишь чудо, примет Парму, которая является реальным претендентом на путевку в Европу, деля после 24-го тура 6-8 места с Вероной и Миланом.
Смена тренера после серии неудач пока не приносит успеха Торино. Возможно, поможет сложная кадровая ситуация у соперника?
Интересные факты
– Проигрышная серия Торино в чемпионате составляет 5 матчей.
– В минувшем сезоне матч Торино — Парма завершился со счетом 1:2.
– В первом круге также сильнее оказалась Парма — 3:2.
Ориентировочные составы
Торино: Сиригу — Иццо, Нкулу, Льянко — Де Сильвестри, Лукич, Ринкон, Базелли, Ансальди — Беренгер, Белотти.
Парма: Коломби — Лорини, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло — Эрнани, Бругман, Куртич — Силигарди, Корнелиус, Жервиньо.
Не сыграют: Сепе, Инглезе, Куцка, Скоццарелла, Барилла, Адоранте (все — Парма).
Под вопросом: Кулусевски, Дармиан (оба — Парма).
прогноз 1:1
Аталанта – Сассуоло
Воскресенье, 23 февраля, 16:00. Бергамо, Джевисс Стэдиум. Арбитр — Джанлука Манганьелло. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
Разгром, учиненный Аталантой Валенсии в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) может сыграть с бергамасками злую шутку.
Победа над Ромой в прошлом туре позволила Аталанте закрепиться на четвертом месте с преимуществом над конкурентов в 6 очков, а теперь "богиня" уже одной ногой в четвертьфинале Лиги чемпионов в своем дебютном сезоне в турнире. От таких успехов и голова может закружиться, тем более, что Аталанта в нынешнем сезоне не может похвастаться стабильностью, особенно дома.
Бергамаски проиграли лишь раз после матчей Лиги чемпионов, выиграв три и дважды сыграв вничью. Но это единственное поражение было как раз после крупной победы над Шахтером — 1:2 с Болоньей на выезде.
Интересные факты
– Сассуоло проиграл Аталанте в последних пяти очных встречах.
– В минувшем сезоне матч Аталанта — Сассуоло завершился со счетом 3:1.
– В первом круге сильнее также была Аталанта — 4:1.
Ориентировочные составы
Аталанта: Голлини — Толой, Паломино, Джимсити — Хатебур, Де Роон, Пашалич, Госенс — Малиновский — Иличич, Сапата.
Сассуоло: Консильи — Тольян, Марлон, Феррари, Кириакопулос — Обьянг, Локателли — Берарди, Джуричич, Бога — Капуто.
Не сыграют: Трипальделли, Кирикеш (оба — Сассуоло).
Под вопросом: Траоре (Сассуоло).
прогноз 3:2
Рома – Лечче
Воскресенье, 23 февраля, 19:00. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Пьеро Джакомелли. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
В противостоянии двух "волков" одной масти даже сложно сходу определить фаворита. Казалось бы, о чем тут думать? Но Рома в последнее время играет неважно, и, что особенно настораживает, в действиях римлян не наблюдается уверенности в собственных силах.
Да, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы Рома выиграла у Гента, но эта минимальная победа, в некотором роде подаренная Гентом, не делает европейские перспективы более радужными, да к тому же забрала немало сил.
Что касается Лечче, то дела южан явно идут на лад. Три победы подряд еще не гарантируют выживание апулийским"«волкам", но вот как раз вера в собственные силы у них появилась.
Интересные факты
– Единственная победа Лечче над Ромой в Риме в Серии А в апреле 1986 года лишила столичных "волков" чемпионского титула.
– В первом круге Лечче уступил Роме дома — 0:1.
Ориентировочные составы
Рома: Пау Лопес — Бруно Перес, Манчини, Смоллинг, Спинаццола — Верету, Кристанте — Ундер, Пеллегрини, Перотти — Джеко.
Лечче: Вигорито — Донати, Лукиони, Россеттини, Кальдерони — Петриччоне, Дейола, Майер — Манкозу, Барак — Лападула.
Не сыграют: Диавара, Пасторе, Дзаппакоста, Дзаньоло, Миранте, Четин — Бабакар, Фариас, Фалько, Меччарьелло, Габриэль.
прогноз 2:1
Интер – Сампдория
Воскресенье, 23 февраля, 21:45. Милан, Стадио Джузеппе Меацца. Арбитр — Маурицио Мариани
Антонио Конте дал отдохнуть нескольким своим ведущим исполнителям в поединке 1/16 финала Лиги Европы против Лудогорца, явно считая приоритетом для Интера Серию А, где он в прошлом туре потерял лидерство.
Большим плюсом для команды в поездке в Болгарию стало то, что забил январский новичок "нерадзурри" Кристиан Эриксен, что явно придаст уверенности самому дорогому на данный момент игроку Серии А (по версии transfermarkt).
Несмотря на постоянное барахтанье на подступах к зоне вылета и поражение в прошлом туре от Фиорентины с разгромным счетом (1:5), Сампдория способна на сюрпризы, и любому сопернику надо быть осторожным, встречаясь с командой Клаудио Раньери.
Плюс для хозяев — дисквалификации ключевых игроков "блучеркьяти" Рамиреса и Мурру, а также травма колена Феррари, для которого сезон уже завершен.
Интересные факты
– Последние пять очных встреч между Интером и Сампдорией завершились победами "змеев".
– В минувшем сезоне матч Интер — Сампдория завершился со счетом 2:1.
– В первом круге победа Интера на выезде была более уверенной — 3:1.
Ориентировочные составы
Интер: Паделли — Годин, де Врей, Шкриниар — Кандрева, Барелла, Брозович, Янг — Эриксен — Лукаку, Мартинес.
Сампдория: Аудеро — Берешински, Тонелли, Колли, Ауджелло — Демаоли, Экдаль, Виейра, Линетти — Габбьядини, Квальярелла.
Не сыграют: Ханданович, Эспозито, Сенси, Гальярдини, Асамоа — Мурру, Рамирес, Феррари.
прогноз 2:1
Турнирная таблица
|#
|
|21 ФЕВРАЛЯ 2020
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|ФОРМА
|1
|
|Ювентус
|24
|18
|3
|3
|46
|23
|23
|57
|
|2
|
|Лацио
|24
|17
|5
|2
|55
|21
|34
|56
|
|3
|
|Интер
|24
|16
|6
|2
|49
|22
|27
|54
|
|4
|
|Аталанта
|24
|13
|6
|5
|63
|32
|31
|45
|
|5
|
|Рома
|24
|11
|6
|7
|43
|32
|11
|39
|
|6
|
|Верона
|24
|9
|8
|7
|28
|24
|4
|35
|
|7
|
|Парма
|24
|10
|5
|9
|32
|30
|2
|35
|
|8
|
|Милан
|24
|10
|5
|9
|26
|31
|-5
|35
|
|9
|
|Наполи
|24
|9
|6
|9
|37
|34
|3
|33
|
|10
|
|Болонья
|24
|9
|6
|9
|37
|39
|-2
|33
|
|11
|
|Кальяри
|24
|8
|8
|8
|38
|36
|2
|32
|
|12
|
|Сассуоло
|24
|8
|5
|11
|38
|39
|-1
|29
|
|13
|
|Фиорентина
|24
|7
|7
|10
|31
|35
|-4
|28
|
|14
|
|Торино
|24
|8
|3
|13
|27
|43
|-16
|27
|
|15
|
|Удинезе
|24
|7
|5
|12
|20
|36
|-16
|26
|
|16
|
|Лечче
|24
|6
|7
|11
|32
|45
|-13
|25
|
|17
|
|Сампдория
|24
|6
|5
|13
|26
|43
|-17
|23
|
|18
|
|Дженоа
|24
|5
|7
|12
|27
|43
|-16
|22
|
|19
|
|Брешия
|24
|4
|4
|16
|21
|44
|-23
|16
|
|20
|
|СПАЛ
|24
|4
|3
|17
|18
|42
|-24
|15
|
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