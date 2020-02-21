Италия

Football.ua представляет анонс матчей 25-го тура чемпионата Италии.

После возобновления еврокубкового сезона календарь Серии А решил не особо нагружать представителей Италии в Европе, поэтому существенных изменений в раскладах претендентов на чемпионство и места в еврозоне ждать не стоит.

Однако нынешний сезон уже приучил всех, что теперь сенсации в Италии порой возникают буквально на ровном месте.

Расписание матчей

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 25 ТУР

Брешия – Наполи

Пятница, 21 февраля, 21:45. Брешия, Стадио Марио Ригамонти. Арбитр — Даниэле Орсато. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Наполи продолжает уверенно карабкаться вверх по ступенькам турнирной таблицы, и сейчас "партенопеев" уже отделяет от зоны Лиги Европы всего два очка.

Если бы не предстоящий первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны, то гости были бы явными фаворитами поединка. Ведь хотя Дженнаро Гаттузо утверждает, что будет думать о Барселоне только после Брешии, наверняка он проведет пусть и незначительную, но ротацию состава. Например, продлит отдых восстанавливающихся после небольших проблем со здоровьем Милика и Инсинье.

Также по разным причинам в составе Наполи не будет Кулибали, Хисая, Малькюи и Юнеса.

Впрочем, задачу неаполитанцам может упростить тяжелая кадровая ситуация Брешии. Айе дисквалифицирован, а участие в поединке Йоронена, Альфонсо, Торрегроссы, Тонали, Чистаны, Гастальделло и Ромуло остается под вопросом.

Интересные факты

– При Дженнаро Гаттузо Наполи не проигрывает на выезде в Серии А: 3 победы и ничья.

– Безвыигрышная серия Брешии в чемпионате составляет 9 матчей.

– Наполи не проигрывает Брешии в последних восьми матчах во всех турнирах.

– В первом круге Наполи добыл минимальную победу над Брешией — 2:1.

Ориентировочные составы

Брешия: Альфонсо — Сабелли, Матею, Чансельор, Мартелла — Бизоли, Дессена, Бьярнасон — Змргал — Доннарумма, Балотелли.

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Мариу Руи — Фабиан Руис, Демме, Эльмас — Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Не сыграют: Айе — Кулибали, Юнес, Хисай, Малькюи.

Под вопросом: Йоронен, Альфонсо, Торрегросса, Тонали, Чистана, Гастальделло, Ромуло — Милик, Инсинье, Аллан.

прогноз 0:2

Болонья – Удинезе

Суббота, 22 февраля, 16:00. Болонья, Стадио Ренато Далль'Ара. Арбитр — Фабрицио Пасква

Болонью, как и Наполи, отделяет от зоны Лиги Европы два очка, однако в прошлом туре "россоблу" потерпели сокрушительное поражение от Дженоа, да еще и потеряли из-за удалений Денсвила и Схутена. Еще один голландец Дейкс, а также Сансоне, Сориано, Сванберг, Медель, Крейчи и Сантандер травмированы, так что Синише Михайловичу и его ассистентам придется поломать голову над тем, кем латать дыры в составе.

Ситуация в Удинезе получше. В лазарете находятся лишь Де Майо и Предль. Естественно, команда Луки Готти постарается выжать максимум из этой ситуации и увеличить отрыв от зоны вылета, который составляет всего четыре очка.

Интересные факты

– Безвыигрышная серия Удинезе в чемпионате составляет 5 матчей.

– Болонья не может удержать свои ворота на замке на протяжении 19-ти туров первенства Серии А.

– В минувшем сезоне матч Болонья — Удинезе завершился со счетом 2:1.

– В первом круге сильнее был Удинезе — 1:0.

– В Кубке Италии в декабре "зебрята" разгромили своего нынешнего соперника — 4:0.

Ориентировочные составы

Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Бани, Мбайе — Поли, Домингес — Орсолини, Ольсен, Барроу — Паласио.

Удинезе: Муссо — Бекао, Троост-Эконг, Нуйтинк — Стригер-Ларсен, Де Поль, Мандрагора, Фофана, Сема — Лазанья, Окака.

Не сыграют: Денсвил, Схутен, Дейкс, Сансоне, Сориано, Сванберг, Медель, Крейчи, Сантандер — Де Майо, Предль.

прогноз 1:1

СПАЛ – Ювентус

Суббота, 22 февраля, 19:00. Феррара, Стадио Паоло Мацца. Арбитр — Федерико Ла Пенна. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Несмотря на то, что лидерство Ювентуса в Серии А является довольно шатким, в 25-м туре Маурицио Сарри практически безбоязненно может провести ротацию состава перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона. Ведь играть придется против единоличного аутсайдера чемпионата — СПАЛ.

Впрочем, некоторые изменения в составе чемпиона будут вынужденными: Бонуччи дисквалифицирован, Пьянич присоединился в лазарете к Дугласу Косте и Демиралу, а Игуаина беспокоят боли в спине. Зато вернулись к тренировкам Хедира и Бернардески, а Кьеллини в прошлом туре наконец-то появился на поле после длительного процесса востановления.

Будет ли играть Криштиану Роналду, пропустивший в прошлом туре матч против еще одного аутсайдера — Брешии, похоже, решит сам португалец.

СПАЛ, помимо психологического давления от пребывания на последнем месте, испытывает кадровые проблемы (травмированы Викари, Черри, Дабо и Д'Алессандро). К тому же смена на тренерском мостике пока никак не сказалась на игре команды.

Интересные факты

– После возвращения в Серию А в сезоне-2017/18 СПАЛ не проигрывает Ювентусу дома: ничья и победа.

– Проигрышная серия СПАЛа в чемпионате составляет 4 матча.

– СПАЛ пропускает не менее двух мячей в последних четырех матчах Серии А.

– В минувшем сезоне матч СПАЛ — Ювентус завершился со счетом 2:1.

– В первом круге сильнее был Ювентус — 2:0.

Ориентировочные составы

СПАЛ: Бериша — Сионек, Бонифаци, Зуканович, Реца — Миссироли, Вальдифиори, Кастро — Ди Франческо, Петанья, Валоти.

Ювентус: Щесны — Данило, Ругани, де Лигт, Алекс Сандро — Бентанкур, Рэмси, Матюиди — Куадрадо, Дибала, Криштиану Роналду.

Не сыграют: Викари, Черри, Дабо и Д'Алессандро — Бонуччи, Пьянич, Дуглас Коста, Демирал, Игуаин.

прогноз 0:3

Фиорентина – Милан

Суббота, 22 февраля, 21:45. Флоренция, Стадио Артемио Франки. Арбитр — Джанпаоло Кальварезе. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Милан уже фактически добрался до зоны Лиги Европы (делит 6-7 места с Вероной и Пармой), но в глубине души еще лелеет надежду на попадание в Топ-4 (отставание от Аталанты составляет 10 очков), поэтому терять очки во Флоренции не намерен.

Обе команды претерпели существенные изменения в январе. Милан в большей степени тактические, от 4-3-3 к 4-4-2, 4-4-1-1, 4-2-3-1 (к ним привело появление в составе Ибрагимовича), Фиорентина — в основном кадровые (например, приход экс-форварда Милана Кутроне).

Накануне встречи на Артемио Франки потери Фиорентины невелики: Рибери и Куаме (которого "фиалки" уже взяли с травмой) восстанавливаются после повреждений, а Бадель дисквалифицирован. Милану же сложнее: не сыграют Чалханоглу, Кьяер (скорее всего), Крунич, Билья, Дуарте, Салемакерс...

Дополнительную "изюминку" встрече придает тот факт, что нынешний тренер Милана Стефано Пьоли в свое время работал с Фиорентиной и не по-доброму расстался с клубом, который тогда возглавляли братья Делла Валле.

Интересные факты

– Милан проиграл лишь дважды во время последних 13-ти визитов во Флоренцию: 6 побед и 5 ничьих.

– В минувшем сезоне матч Фиорентина — Милан завершился со счетом 0:1.

– В первом круге сильнее оказалась Фиорентина — 3:1.

Ориентировочные составы

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Дункан, Пулгар, Кастровилли, Дальберт — Кьеза, Влахович.

Милан: Дж.Доннарумма — Калабрия, Габбья, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Кастильехо, Пакета, Ребич — Ибрагимович.

Не сыграют: Рибери, Куаме, Бадель — Чалханоглу, Кьяер, Крунич, Билья, Дуарте, Салемакерс.

прогноз 0:0

Дженоа – Лацио

Воскресенье, 23 февраля, 13:30. Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис. Арбитр — Фабио Мареска. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Сложно рассчитывать на то, что Лацио получит возможность возглавить турнирную таблицу уже после 25-го тура, уж очень слаб соперник Юаентуса, однако "орлам" надо во что бы то ни стало не увеличить отставание от лидера, составляющее 1 очко, и не дать приблизиться к себе (а то и обойти) Интеру.

Для этого римлянам придется обыграть Дженоа, но "грифоны", как назло, начали выбираться из кризиса и вот-вот покинут зону вылета.

Каких-то сюрпризов от Лацио ждать не приходится. Как играет команда Симоне Индзаги, известно всем, вот только справиться с ней могут единицы. Не сыграют за "бьянкочелести" дисквалифицированный Луис Фелипе и Лулич, которому на восстановление после операции понадобится не менее трех недель. Ожидаем выхода в стартовом составе Корреа.

Чтобы максимально нейтрализовать Лацио, Дженоа, скорее всего, применит ту же игровую схему, что и соперник — 3-5-2. Вот только большой вопрос: справится ли средняя линия "грифонов", с учетом дисквалификации Стураро и вылета до конца сезона Радовановича из-за травмы, с "коллегами" из Рима?

Интересные факты

– Беспроигрышная серия Лацио в чемпионате составляет 19 матчей.

– Дженоа не проигрывает в последних четырех турах Серии А.

– Дженоа забивает не менее двух мячей в последних трех домашних матчах против Лацио во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч Дженоа — Лацио завершился со счетом 2:1.

– В первом круге Лацио взял убедительный реванш — 4:0.

Ориентировочные составы

Дженоа: Перин — Бираски, Сумаоро, Мазьелло — Анкерсен, Берами, Шене, Кассата, Кришито — Пинамонти, Санабрия.

Лацио: Стракоша — Патрик, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Луис Альберто, Хони — Корреа, Иммобиле.

Не сыграют: Стураро, Радованович — Луис Фелипе, Лулич.

прогноз 0:1

Верона – Кальяри

Воскресенье, 23 февраля, 16:00. Верона, Стадио Марк'Антонио Бентегоди. Арбитр — Лука Пайретто

В Вероне встретятся два главных сюрприза нынешнего сезона в Серии А: Кальяри, поражавший своей беспроигрышной серией начиная с третьего тура, добравшийся до зоны Лиги чемпионов, но потом "сдувшийся", и хозяева, которым статус новичка элитного дивизиона не мешает до сих пор претендовать на путевку в Европу.

"Мастиффам" придется обойтись без своего ключевого исполнителя в центре поля — дисквалифицированного Мигеля Велозу, но и у гостей по той же причине не будет Нандеса, зато вернется после дисквалификации Наингголан.

Интересные факты

– Безвыигрышная серия Кальяри в чемпионате составляет 10 матчей.

– Беспроигрышная серия Вероны в чемпионате составляет 9 матчей.

– В 2020 году Верона набрала 16 очков в Серии А. За тот же период больше только у Лацио — 20.

– В первом круге соперники разошлись миром — 1:1.

Ориентировочные составы

Верона: Сильвестри — Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла — Фараони, Амрабат, Дзакканьи, Лазович — Песина, Верре — Степиньски.

Кальяри: Краньо — Каччаторе, Писакане, Чеппителли, Пеллегрини — Ионицэ, Чигарини, Рог — Наингголан — Жоао Педро, Симеоне.

Не сыграют: Велозу, Паццини, Ди Кармине — Нандес.

Под вопросом: Борини (Верона).

прогноз 2:1

Торино – Парма

Воскресенье, 23 февраля, 16:00. Турин, Стадио Олимпико Гранде Торино. Арбитр — Розарио Абиссо

Участвовавший (не особо успешно) в Лиге Европы-2019/20 Торино, которому вновь оказаться в еврокубках может помочь лишь чудо, примет Парму, которая является реальным претендентом на путевку в Европу, деля после 24-го тура 6-8 места с Вероной и Миланом.

Смена тренера после серии неудач пока не приносит успеха Торино. Возможно, поможет сложная кадровая ситуация у соперника?

Интересные факты

– Проигрышная серия Торино в чемпионате составляет 5 матчей.

– В минувшем сезоне матч Торино — Парма завершился со счетом 1:2.

– В первом круге также сильнее оказалась Парма — 3:2.

Ориентировочные составы

Торино: Сиригу — Иццо, Нкулу, Льянко — Де Сильвестри, Лукич, Ринкон, Базелли, Ансальди — Беренгер, Белотти.

Парма: Коломби — Лорини, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло — Эрнани, Бругман, Куртич — Силигарди, Корнелиус, Жервиньо.

Не сыграют: Сепе, Инглезе, Куцка, Скоццарелла, Барилла, Адоранте (все — Парма).

Под вопросом: Кулусевски, Дармиан (оба — Парма).

прогноз 1:1

Аталанта – Сассуоло

Воскресенье, 23 февраля, 16:00. Бергамо, Джевисс Стэдиум. Арбитр — Джанлука Манганьелло. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Разгром, учиненный Аталантой Валенсии в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) может сыграть с бергамасками злую шутку.

Победа над Ромой в прошлом туре позволила Аталанте закрепиться на четвертом месте с преимуществом над конкурентов в 6 очков, а теперь "богиня" уже одной ногой в четвертьфинале Лиги чемпионов в своем дебютном сезоне в турнире. От таких успехов и голова может закружиться, тем более, что Аталанта в нынешнем сезоне не может похвастаться стабильностью, особенно дома.

Бергамаски проиграли лишь раз после матчей Лиги чемпионов, выиграв три и дважды сыграв вничью. Но это единственное поражение было как раз после крупной победы над Шахтером — 1:2 с Болоньей на выезде.

Интересные факты

– Сассуоло проиграл Аталанте в последних пяти очных встречах.

– В минувшем сезоне матч Аталанта — Сассуоло завершился со счетом 3:1.

– В первом круге сильнее также была Аталанта — 4:1.

Ориентировочные составы

Аталанта: Голлини — Толой, Паломино, Джимсити — Хатебур, Де Роон, Пашалич, Госенс — Малиновский — Иличич, Сапата.

Сассуоло: Консильи — Тольян, Марлон, Феррари, Кириакопулос — Обьянг, Локателли — Берарди, Джуричич, Бога — Капуто.

Не сыграют: Трипальделли, Кирикеш (оба — Сассуоло).

Под вопросом: Траоре (Сассуоло).

прогноз 3:2

Рома – Лечче

Воскресенье, 23 февраля, 19:00. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Пьеро Джакомелли. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

В противостоянии двух "волков" одной масти даже сложно сходу определить фаворита. Казалось бы, о чем тут думать? Но Рома в последнее время играет неважно, и, что особенно настораживает, в действиях римлян не наблюдается уверенности в собственных силах.

Да, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы Рома выиграла у Гента, но эта минимальная победа, в некотором роде подаренная Гентом, не делает европейские перспективы более радужными, да к тому же забрала немало сил.

Что касается Лечче, то дела южан явно идут на лад. Три победы подряд еще не гарантируют выживание апулийским"«волкам", но вот как раз вера в собственные силы у них появилась.

Интересные факты

– Единственная победа Лечче над Ромой в Риме в Серии А в апреле 1986 года лишила столичных "волков" чемпионского титула.

– В первом круге Лечче уступил Роме дома — 0:1.

Ориентировочные составы

Рома: Пау Лопес — Бруно Перес, Манчини, Смоллинг, Спинаццола — Верету, Кристанте — Ундер, Пеллегрини, Перотти — Джеко.

Лечче: Вигорито — Донати, Лукиони, Россеттини, Кальдерони — Петриччоне, Дейола, Майер — Манкозу, Барак — Лападула.

Не сыграют: Диавара, Пасторе, Дзаппакоста, Дзаньоло, Миранте, Четин — Бабакар, Фариас, Фалько, Меччарьелло, Габриэль.

прогноз 2:1

Интер – Сампдория

Воскресенье, 23 февраля, 21:45. Милан, Стадио Джузеппе Меацца. Арбитр — Маурицио Мариани

Антонио Конте дал отдохнуть нескольким своим ведущим исполнителям в поединке 1/16 финала Лиги Европы против Лудогорца, явно считая приоритетом для Интера Серию А, где он в прошлом туре потерял лидерство.

Большим плюсом для команды в поездке в Болгарию стало то, что забил январский новичок "нерадзурри" Кристиан Эриксен, что явно придаст уверенности самому дорогому на данный момент игроку Серии А (по версии transfermarkt).

Несмотря на постоянное барахтанье на подступах к зоне вылета и поражение в прошлом туре от Фиорентины с разгромным счетом (1:5), Сампдория способна на сюрпризы, и любому сопернику надо быть осторожным, встречаясь с командой Клаудио Раньери.

Плюс для хозяев — дисквалификации ключевых игроков "блучеркьяти" Рамиреса и Мурру, а также травма колена Феррари, для которого сезон уже завершен.

Интересные факты

– Последние пять очных встреч между Интером и Сампдорией завершились победами "змеев".

– В минувшем сезоне матч Интер — Сампдория завершился со счетом 2:1.

– В первом круге победа Интера на выезде была более уверенной — 3:1.

Ориентировочные составы

Интер: Паделли — Годин, де Врей, Шкриниар — Кандрева, Барелла, Брозович, Янг — Эриксен — Лукаку, Мартинес.

Сампдория: Аудеро — Берешински, Тонелли, Колли, Ауджелло — Демаоли, Экдаль, Виейра, Линетти — Габбьядини, Квальярелла.

Не сыграют: Ханданович, Эспозито, Сенси, Гальярдини, Асамоа — Мурру, Рамирес, Феррари.

прогноз 2:1

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Ювентус 24 18 3 3 46 23 23 57 2 Лацио 24 17 5 2 55 21 34 56 3 Интер 24 16 6 2 49 22 27 54 4 Аталанта 24 13 6 5 63 32 31 45 5 Рома 24 11 6 7 43 32 11 39 6 Верона 24 9 8 7 28 24 4 35 7 Парма 24 10 5 9 32 30 2 35 8 Милан 24 10 5 9 26 31 -5 35 9 Наполи 24 9 6 9 37 34 3 33 10 Болонья 24 9 6 9 37 39 -2 33 11 Кальяри 24 8 8 8 38 36 2 32 12 Сассуоло 24 8 5 11 38 39 -1 29 13 Фиорентина 24 7 7 10 31 35 -4 28 14 Торино 24 8 3 13 27 43 -16 27 15 Удинезе 24 7 5 12 20 36 -16 26 16 Лечче 24 6 7 11 32 45 -13 25 17 Сампдория 24 6 5 13 26 43 -17 23 18 Дженоа 24 5 7 12 27 43 -16 22 19 Брешия 24 4 4 16 21 44 -23 16 20 СПАЛ 24 4 3 17 18 42 -24 15

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