Похоже, итальянцы не намерены бороться за игрока.
Алексис Санчес, getty images
22 февраля 2020, 19:23
Нападающий Интера Алексис Санчес, контракт которого принадлежит Манчестер Юнайтед, вернется на Туманный Альбион по окончанию текущего сезона, сообщает TMW.
По данным источника, руководство "нерадзурри" не станет вести переговоры с "манкунианцами" о полноценном выкупе контракта чилийского футболиста.
Ранее о том, что Санчес вернется в Юнайтед, рассказал Оле-Гуннар Солскьяер. В текущем сезоне Серии А форвард провел восемь матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.
Также сообщалось, что англичане не намерены по итогу оставлять Санчеса в команде, а хотят продать его в другой клуб.