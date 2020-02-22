Италия

Похоже, итальянцы не намерены бороться за игрока.

Нападающий Интера Алексис Санчес, контракт которого принадлежит Манчестер Юнайтед, вернется на Туманный Альбион по окончанию текущего сезона, сообщает TMW.

По данным источника, руководство "нерадзурри" не станет вести переговоры с "манкунианцами" о полноценном выкупе контракта чилийского футболиста.

Ранее о том, что Санчес вернется в Юнайтед, рассказал Оле-Гуннар Солскьяер. В текущем сезоне Серии А форвард провел восемь матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Также сообщалось, что англичане не намерены по итогу оставлять Санчеса в команде, а хотят продать его в другой клуб.