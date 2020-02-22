Италия

35-летний португалец достиг серьезного показателя.

Поединок 25-го тура чемпионата Италии, в котором Ювентус обыграл СПАЛ, стал 1000-м в карьере для нападающего туринцев Криштиану Роналду.

За этот период 35-летний португальский футболист забил в официальных поединках 725 голов и отдал 220 результативных передач.

Также на счету форварда пять побед в Лиге чемпионов, победы в чемпионатах Англии, Испании, Италии и множество других трофеев. Кроме того, Роналду — обладатель пяти Золотых мячей, а также имеет звание чемпиона Европы 2016 года.

Последнее достижение португальца — рекордная голевая серия в поединках подряд в футболке Ювентуса, а также повторение подобного рекорда Серии А.