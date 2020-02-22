Подопечные Маурицио Сарри не без проблем обыграли СПАЛ в очередном матче Серии А.
СПАЛ - Ювентус, Getty Images
22 февраля 2020, 22:28
В непростом матче "бьянконерри" сумели обыграть своего оппонента.
Отметим, что этот поединок стал 1000-м для Криштиану Роналду в карьере, в котором он забил 11-й гол подряд.
Обзор матча:
СПАЛ — Ювентус 1:2
Голы: Петанья, 69 (с пенальти) — Роналду, 39, Рэмси, 60
СПАЛ: Бериша — Ционек, Бонифаци, Зуканович, Река — Миссироли (Туньов, 80), Вальдифьори, Валоти (Ди Франческо, 89) — Кастро (Фарес, 60), Петанья, Стрефецца
Ювентус: Щесны — Алекс Сандро, Кьеллини (Де Лигт, 54), Ругани, Данило — Матюиди (Бернардески, 79), Бентанкур, Рэмси (Рабио, 73) — Роналду, Дибала, Куадрадо
Предупреждения: Валоти, Зуканович, Стрефецца, Ционек — Матюиди, Данило.