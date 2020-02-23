Италия

Нападающий Ромы забил 102-й гол во всех турнирах и сравнялся с Винченцо Монтеллой.

Гол в ворота Лечче в матче 25-го тура чемпионата Италии стал 102-м для Эдина Джеко во всех турнирах за Рому и позволил форварду войти в Топ-6 лучших бомбардиров в истории клуба.

Больше, чем босниец, за Рому забивали лишь Франческо Тотти (307), Роберто Пруццо (138), Амедео Амадеи (111), Родольфо Волк (106) и Педро Манфредини (104).

33-летний Джеко за свою карьеру выступал за Железничар (42 матча во всех турнирах, 4 гола), Теплице (48. 17), Усти над Лабем (19, 8), Вольфсбург (142, 85), Манчестер Сити (189, 72) и Рому (210, 102).

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