Италия

Матч 25-го тура чемпионата Италии Рома — Лечче завершился крупной победой хозяев.

Полузащитник сборной Украины Евгений Шахов провел на поле весь второй тайм матча против Ромы в 25-м туре первенства Серии А против Ромы, но это не спасло Лечче от разгрома.

Уже к тому моменту, когда украинец появился на поле, хозяева вели в счете после ударов Ундера и Мхитаряна, а за время пребывания в игре Шахова отличились еще и Джеко с Коларовым.

Евгений был заметной фигурой на поле, но помочь своей команде хотя бы забить мяч престижа не смог. Хотя в одном из эпизодов арбитр мог назначить за фол против Шахова пенальти.

Рома — Лечче 4:0

Голы: Ундер, 13, Мхитарян, 37, Джеко, 69, Коларов, 80.

Рома: Пау Лопес — Бруно Перес, Смоллинг, Манчини, Коларов — Кристанте, Верету — Ундер (Карлес Перес, 61), Пеллегрини (Клюйверт, 46), Мхитарян — Джеко (Калинич, 82).

Лечче: Вигорито — Донати (Меччарьелло, 83), Лукиони, Россеттини, Кальдерони — Петриччоне (Шахов, 46), Дейола, Майер (Тахцидис, 66) — Барак, Манкозу — Лападула.

Предупреждение: Манчини.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.