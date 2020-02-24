Италия

Хавбек поделился мнением об успехе римлян.

Полузащитник Ромы Генрих Мхитарян прокомментировал победу над Лечче (4:0) и рассказал о психологическом состоянии команды.

"Было важно победить, чтобы вернуть уверенность перед следующими играми. Было нелегко, но нам нужно вернуть веру в собственные силы.

Верим, что можем занять четвертое место. Нам нужно двигаться от матча к матчу и оставаться сосредоточенными.

Две победы хорошо сказались на команде, но мы должны работать над развитием. Мы никогда не останавливаемся. Мы должны быть готовыми к тому, чтобы противостоять любому сопернику", – рассказал Мхитарян в интервью официальному сайту клуба.

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