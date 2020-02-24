Италия

Португалец поделился мнением об успехе команды.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека прокомментировал победу над Лечче (4:0) в матче 25-го тура Серии А.

"Команда хорошо тренировалась, я был уверен в готовности к этому матчу. Лечче выиграл три матча подряд, но в первые 20-30 минут мы были великолепными.

Мы продолжали в том же духе. Игроки были храбрыми, а это очень важно на данном этапе.

Важно, что мы смогли сохранить ворота сухими во втором матче подряд, мы очень хорошо предотвращали опасности. Лечче – атакующая команда и идет вперед несколькими игроками, мне нравится их игровой стиль", – приводит слова Фонсеки портал Football Italia.

Ранее сообщалось, что Эдин Джеко вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории Ромы.

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