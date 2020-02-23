Вашему вниманию видеообзор матча 25-го тура чемпионата Италии между Ромой и Лечче.
Рома - Лечче 4:0, Getty Images
23 февраля 2020, 23:20
Рома без особых проблем разобралась с Лечче в поединке 25-го тура Серии А.
Вышедший на замену во втором тайме Евгений Шахов усилил игру гостей в атаке, но на общем результате это не отразилось.
Рома — Лечче 4:0
Голы: Ундер, 13, Мхитарян, 37, Джеко, 69, Коларов, 80.
Рома: Пау Лопес — Бруно Перес, Смоллинг, Манчини, Коларов — Кристанте, Верету — Ундер (Карлес Перес, 61), Пеллегрини (Клюйверт, 46), Мхитарян — Джеко (Калинич, 82).
Лечче: Вигорито — Донати (Меччарьелло, 83), Лукиони, Россеттини, Кальдерони — Петриччоне (Шахов, 46), Дейола, Майер (Тахцидис, 66) — Барак, Манкозу — Лападула.
Предупреждение: Манчини.
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