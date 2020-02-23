Италия

Вашему вниманию видеообзор матча 25-го тура чемпионата Италии между Ромой и Лечче.

Рома без особых проблем разобралась с Лечче в поединке 25-го тура Серии А.

Вышедший на замену во втором тайме Евгений Шахов усилил игру гостей в атаке, но на общем результате это не отразилось.

Рома — Лечче 4:0

Голы: Ундер, 13, Мхитарян, 37, Джеко, 69, Коларов, 80.

Рома: Пау Лопес — Бруно Перес, Смоллинг, Манчини, Коларов — Кристанте, Верету — Ундер (Карлес Перес, 61), Пеллегрини (Клюйверт, 46), Мхитарян — Джеко (Калинич, 82).

Лечче: Вигорито — Донати (Меччарьелло, 83), Лукиони, Россеттини, Кальдерони — Петриччоне (Шахов, 46), Дейола, Майер (Тахцидис, 66) — Барак, Манкозу — Лападула.

Предупреждение: Манчини.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.