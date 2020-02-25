Ибрагимович может продлить контракт с Миланом

Италия

Звездный швед может остаться в стане "россонери", даже если клуб не попадет в Лигу чемпионов.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович может остаться на Сан-Сиро несмотря на то, что "россонери" по итогам текущего сезона могут не пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство Милана ведет активную работу над продлением соглашения 38-летнего шведа, которое рассчитано до конца нынешней кампании и включает в себя опцию автоматического продления в случае попадания в самый престижный клубный еврокубок.

Напомним, Ибрагимович стал игроком Милана в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне Серии А шведский форвард провел семь матчей, в который он забил два гола и одну результативную передачу.

Ранее директор "россонери" Паоло Мальдини подтвердил, что Златан точно останется в команде, если клуб попадет в Лигу чемпионов.