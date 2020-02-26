Сразу два футболиста Челси входят в сферу интересов "нерадзурри".
Маркос Алонсо, Getty Images
26 февраля 2020, 20:40
Интер следующим летом намерен усилить фланги обороны, несмотря на зимние подписания Эшли Янга и
Виктора Мозеса. Об этом сообщает Tuttosport.
По информации источника, "нерадзурри" хотели бы оформить трансфер одного из крайних защитников Челси — Эмерсона или Марсоса Алонсо.
Отмечается, что главный тренер Фрэнк Лампард готов расстаться как с итальянцем, так и с испанцем, однако произойти это должно не позже июня, чтобы он мог успеть найти им замены.
Ранее сообщалось, что Интер заинтересован в приобретении Лоренцо Пеллегрини.
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