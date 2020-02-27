Италия

Игрок, выступающий в Серии С, находится в больнице.

Первый случай заражения коронавирусом профессионального футболиста зафиксирован в Италии — сообщает Marca.

Имя игрока держится в тайне, известно лишь, что он выступает за команду Серии С и находится в больнице Сиены.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Италии будут проходить согласно календаря, но без зрителей. Первенство среди любителей отложено до 3 марта.

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