Игрок, выступающий в Серии С, находится в больнице.
Фото Getty Images
27 февраля 2020, 12:37
Первый случай заражения коронавирусом профессионального футболиста зафиксирован в Италии — сообщает Marca.
Имя игрока держится в тайне, известно лишь, что он выступает за команду Серии С и находится в больнице Сиены.
Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Италии будут проходить согласно календаря, но без зрителей. Первенство среди любителей отложено до 3 марта.
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