Италия

Оба футболиста стали полноправными игроками римской команды.

Рома решила выкупить Джанлуку Манчини и Жордана Верету, сообщает Сalciomercato ссылаясь на полугодовой отчет "волков".

За итальянского защитника было заплачено 2 миллиона евро (аренда) и 13 млн (выкуп). Также Аталанта может получить 8 миллионов в виде бонусов.

Что касается французского хавбека, то фигурируют следующие суммы: 1 миллион евро (аренда) и 16 млн (выкуп). Также предназначены 2 миллиона в виде бонусов.

Ранее стало известно, что в 1/8 финала Лиги Европы Рома сыграет против Севильи.

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