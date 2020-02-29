Италия

Итальянец планировал вернуться к тренерской деятельности в сентябре, но это может произойти гораздо раньше.

Руководство Ювентуса может уволить Маурицио Сарри, если клуб вылетит из Лиги чемпионов от Лиона и проиграет Интеру в предстоящем поединке 26-го тура Серии А. Об этом сообщает La Repubblica.

По информации источника, сменщиком Сарри на посту главного тренера может стать Массимилиано Аллегри, однако назначение итальянца скорее всего станет временным решением.

Дело в том, что туринский клуб надеется, что Хосеп Гвардиола все-таки покинет Манчестер Сити и согласится на предложение Ювентуса.

Напомним, ранее Массимилиано Аллегри заявил о желании вернуться к тренерской деятельности в сентябре, когда в европейских чемпионатах начнется новый сезон.

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