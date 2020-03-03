Польский нападающий получил повреждение, из-за которого может не сыграть.
Аркадиуш Милик, фото getty images
03 марта 2020, 00:48
Наполи примет Интер в рамках ответного поединка 1/2 финала Кубка Италии и постарается удержать минимальное преимущество, которое было добыто в первом матче.
Однако неаполитанцам вряд ли поможет основной нападающий Аркадиуш Милик.
Польский бомбардир пропустил последнюю тренировку команды из-за повреждения, сообщает Football Italia.
Начало матча, который состоится в четверг, 5 марта, запланировано на 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.