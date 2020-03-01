Италия

Бельгийский форвард, похоже, продолжит выступать за неаполитанский клуб.

Нападающий Дрис Мертенс согласился на новую сделку с Наполи, сообщают многие итальянские СМИ.

По данным источников, 32-летний форвард сегодня провел встречу с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом, на которой стороны без особых проблем договорились о новом контракте на два года.

Таким образом, Мертенс получит 2 миллионов евро за подписание соглашения, а зарплата бельгийца по новому контракту будет составлять 4,5 миллионов евро за сезон + 1 миллионов евро в качестве бонусов.

Стоит отметить, ранее Дрис Мертенс догнал Марека Гамшика по количеству голов за Наполи (121), став вместе с ним лучшим бомбардиром в истории клуба.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.