Нигериец получил мышечное повреждение.
Виктор Мозес, Getty Images
03 марта 2020, 06:24
Полузащитник Виктор Мозес не поможет Интеру в ближайшее время из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт клуба.
Нигерийский вингер получил мышечное повреждение и через несколько дней пройдет повторное обследование. Сроки восстановления 29-летнего игрока пока остаются неизвестными, однако он, скорее всего, пропустит кубковую встречу с Наполи.
В текущем сезоне Мозес провел 7 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись одним ассистом.
Ответный матч между Наполи и Интером в полуфинале Кубка Италии состоится в Неаполе в четверг, 5 марта.
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