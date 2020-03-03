Италия

Нигериец получил мышечное повреждение.

Полузащитник Виктор Мозес не поможет Интеру в ближайшее время из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт клуба.

Нигерийский вингер получил мышечное повреждение и через несколько дней пройдет повторное обследование. Сроки восстановления 29-летнего игрока пока остаются неизвестными, однако он, скорее всего, пропустит кубковую встречу с Наполи.

В текущем сезоне Мозес провел 7 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись одним ассистом.

Ответный матч между Наполи и Интером в полуфинале Кубка Италии состоится в Неаполе в четверг, 5 марта.

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