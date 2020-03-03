Италия

Федерация футбола Италии вносит коррективы в календарь чемпионата.

Шесть поединков 26-го тура Серии А были перенесены из-за вспышки коронавируса в северных регионах страны.

Изначально данные матчи должны были быть сыграны 13 мая, но Gazzetta dello Sport уверяет, что они состоятся с 7 по 9 марта.

Таким образом, центральный поединок тура между Ювентусом и Интером пройдет 9 марта. Все встречи должны быть без зрителей.

Календарь чемпионата Италии будет сдвинут вперед, а розыгрыш текущего сезона завершится 24 мая.