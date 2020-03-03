Италия

Римляне согласовали детали сотрудничества с хавбеком.

Полузащитник Луис Альберто близок к подписанию нового соглашения с Лацио, сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира.

Стороны согласовали детали нового контракта до 2025 года и должны оформить его в ближайшее время. Римляне согласились поднять зарплату испанского хавбека до трех миллионов евро за сезон.

Действующий контракт полузащитника с клубом истекает в 2022-м.

Луис Альберто выступает в составе Лацио с 2016 года, перейдя из Ливерпуля. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 30 поединков в футболке "орлов", забив 5 голов и совершив 14 ассистов.

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