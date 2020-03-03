Италия

Долорес Авейру перенесла инсульт и сейчас находится в больнице в Фуншале.

Долорес Авейру с внуком и сыном, O Jogo

Долорес Авейру с внуком и сыном, O Jogo

Криштиану Роналду сегодня отправился домой на Мадейру из-за того, что ночью у его матери Долорес Авейру случился инсульт, сообщает O Jogo.

Сейчас Долорес находится в госпитале в Фуншале, столице автономного региона Мадейры.

Ювентус завтра сыграет в ответном матче полуфинала Кубка Италии против Милана, однако неизвестно, вернется ли Роналду к этой игре. В первом матче команды разошлись миром – 1:1.

На матче Ювентус — Милан все же будут присутствовать болельщики, однако с ограничениями по территориальному признаку.

В этом сезоне Криштиану забил 25 голов и сделал три ассиста в 31 матче за Ювентус во всех турнирах.