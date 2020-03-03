Долорес Авейру перенесла инсульт и сейчас находится в больнице в Фуншале.
Долорес Авейру с внуком и сыном, O Jogo
03 марта 2020, 16:23
Криштиану Роналду сегодня отправился домой на Мадейру из-за того, что ночью у его матери Долорес Авейру случился инсульт, сообщает O Jogo.
Сейчас Долорес находится в госпитале в Фуншале, столице автономного региона Мадейры.
Ювентус завтра сыграет в ответном матче полуфинала Кубка Италии против Милана, однако неизвестно, вернется ли Роналду к этой игре. В первом матче команды разошлись миром – 1:1.
На матче Ювентус — Милан все же будут присутствовать болельщики, однако с ограничениями по территориальному признаку.
В этом сезоне Криштиану забил 25 голов и сделал три ассиста в 31 матче за Ювентус во всех турнирах.