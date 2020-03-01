Италия

Ответный полуфинальный матч Кубка Италии между Ювентусом и Миланом пройдет со зрителями.

В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации правительство Италии решило смягчить условия карантина в провинциях Пьемонт, Лигурия и Фриули, поэтому ответный матч 1/2 финала Кубка Италии Ювентус — Милан, запланированный на среду, 4 марта, пройдет в столице Пьемонта Турине по расписанию, однако с ограничениями.

На стадион будет открыт доступ всем болельщикам, кроме тех, кто проживает в пораженных коронавирусом регионах, в том числе Ломбардии. Отсюда следует, что тифози из Милана на Альянц Стэдиум доступ будет запрещен.

Первый матч между самыми титулованными итальянскими командами победителя не выявил — 1:1.

Аналогичное решение ожидается по поводу второго полуфинала между Наполи и Интером: поклонники "нерадзурри" не смогут поддержать своих любимцев, проигравших дома (0:1) непосредственно на Сан-Паоло.

Ранее из-за коронавируса перенесли на май пять матчей 26-го тура Серии А.

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