Италия

Клуб встретился с представителями Кайо Жорже, чтобы обсудить возможный переход.

Нападающий Сантоса Кайо Жорже интересен Ювентусу. Руководство клуба уже встретилось с представителями игрока, чтобы обсудитьт возможный переход, сообщает журналист Николо Скира.

18-летний нападающий обратил на себя внимание, забив шесть голов в 10 матчах за сборную Бразилии U-17. На счету Кайо пока только четыре матча в чемпионате Бразилии, но в Кубке Либертадорес он забил и помог Сантосу обыграть аргентинскую Дефенсу и Хустисию (2:1).

Предположительно, "бьянконери" предложили "рыбам" полмиллиона евро за аренду игрока с обязательным выкупом за еще 14 млн.

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