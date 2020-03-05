Стали известны даты проведения матчей Серии А, которые перенесли из-за коронавируса.
Ювентус - Интер, Getty Images
05 марта 2020, 19:11
Федерация футбола Италии определилась с датами поединков 26-го тура итальянской Серии А, которые были перенесены из-за эпидемии коронавируса.
Как ранее сообщалось, матчи пройдут при пустых трибунах, однако их проведение запланировано на ближайший уик-энд.
Таким образом, в эти выходные состоятся поединки Ювентус — Интер, Сампдория – Верона, Милан – Дженоа, Парма – СПАЛ, Сассуоло – Брешия и Удинезе – Фиорентина.
Вашему вниманию расписание перенесенных матчей чемпионата Италии:
Воскресенье, 8 марта
Парма – СПАЛ. Время начала — 13:30
Милан – Дженоа. Время начала — 16:00
Сампдория – Верона. Время начала - 16:00
Удинезе — Фиорентина. Время начала — 19:00
Ювентус — Интер. Время начала — 21:45
Понедельник, 9 марта
Сассуоло – Брешия. Время начала — 19:30
Ранее сообщалось, что существовала угроза того, что все поединки Серии А будут и вовсе отменены.
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