Италия

Стали известны даты проведения матчей Серии А, которые перенесли из-за коронавируса.

Федерация футбола Италии определилась с датами поединков 26-го тура итальянской Серии А, которые были перенесены из-за эпидемии коронавируса.

Как ранее сообщалось, матчи пройдут при пустых трибунах, однако их проведение запланировано на ближайший уик-энд.

Таким образом, в эти выходные состоятся поединки Ювентус — Интер, Сампдория – Верона, Милан – Дженоа, Парма – СПАЛ, Сассуоло – Брешия и Удинезе – Фиорентина.

Вашему вниманию расписание перенесенных матчей чемпионата Италии:

Воскресенье, 8 марта

Парма – СПАЛ. Время начала — 13:30

Милан – Дженоа. Время начала — 16:00

Сампдория – Верона. Время начала - 16:00

Удинезе — Фиорентина. Время начала — 19:00

Ювентус — Интер. Время начала — 21:45

Понедельник, 9 марта

Сассуоло – Брешия. Время начала — 19:30

Ранее сообщалось, что существовала угроза того, что все поединки Серии А будут и вовсе отменены.

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