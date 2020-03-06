Италия

Туринцы совершили хороший поступок.

Ювентус отдал три тонны продуктов на благотворительность, которые готовились к ответному поединку в Кубке Италии против Милана, сообщает Tuttosport.

Напомним, кубковая игра против "россонери" по расписанию должна была состояться в среду, четвертого марта, но матч был перенесен из-за вспышки коронавируса.

Ранее сообщалось, что формат полуфинальных поединков Кубка может быть изменен вплоть до того, что в конце мая в течение недели будет сыгран финал четырех.

Также отмечалось, что ранее перенесенная игра Серии А между Ювентусом и Интером состоится в эти выходные.