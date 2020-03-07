Италия

Форвард Ювентуса Пауло Дибала озвучил свои финансовые аппетиты.

В ближайшее время Ювентус и Пауло Дибала начнут переговоры о новом соглашении, сообщает Calciomercato.

По информации источника, аргентинский футболист рассчитывает зарабатывать 12 миллионов евро за сезон, в то время как "бьянконерри" готовы предложить 10 млн.

Контракт Дибалы рассчитан до 30 июня 2022 года. Если переговоры завершатся удачно, то сделка будет пролонгирована до 2025 года.

В текущем сезоне Дибала провел 23 матча в Серии А: на его счету шесть голов и восемь результативных передач.

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