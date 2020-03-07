Италия

Неаполитанцы нацелились на хавбека Ромы.

Полузащитник Ромы Жордан Верету попал в сферу интересов Наполи, сообщает издание Corriere Dello Sport.

Партенопейцы рассматривали возможность подписания француза в январе, но теперь намерены вернуться к этому трансферу следующим летом. В приобретении 27-летнего игрока заинтересован президент "адзурри" Аурелио Де Лаурентис.

Верету перешел в Рому прошлым летом из Фиорентины. В текущем сезоне центральный хавбек провел 34 поединка в футболке "джаллоросси", отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Наполи планирует продлить контракт с тренером Дженнаро Гаттузо.

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