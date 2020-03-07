"Бьянконери" заинтересованы в услугах аргентинца.
Мауро Икарди, Getty Images
07 марта 2020, 14:21
Нападающий Мауро Икарди попал в сферу интересов Ювентуса, сообщает издание Tuttosport.
Туринский клуб намерен укрепить линию нападения следующим летом и попытается заполучить аргентинского форварда.
Икарди перешел в ПСЖ прошлым летом на правах аренды из Интера. Парижский клуб имеет право выкупа футболиста за 70 миллионов евро, но "бьянконери" могут попытаться перехватить его.
В текущем сезоне 27-летний игрок провел 31 поединок в футболке "красно-синих", забив 20 голов и совершив 4 ассиста.
Ранее сообщалось, что в приобретении Икарди также заинтересован Челси.
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