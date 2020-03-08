Партенопейцы хотят подписать сербского форварда.
Лука Йович, Getty Images
08 марта 2020, 09:59
Нападающий мадридского Реала Лука Йович попал в сферу интересов Наполи, сообщает издание AS.
Итальянский клуб находится в поисках потенциальной замены для Аркадиуша Милика и попытается подписать сербского форварда. "Сливочные" готовы рассмотреть вариант с арендой футболиста, а в случае продажи намерены включить опцию обратного выкупа.
Йович перешел в Реал прошлым летом из Айнтрахта за 60 млн евро. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 24 поединка в футболке "галактикос", отличившись двумя голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Наполи также готовит предложение по хавбеку Ромы Жордану Верету.
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