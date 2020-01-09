Италия

Нападающий Милана Рафаэл Леау рассказал, как прошло его знакомство со Златаном Ибрагимовичем.

Эмерсон Леау воспринимает вернувшегося в Милан Златана Ибрагимовича как старшего брата и внимательно прислушивается к его советам.

"Для меня Ибрагимович — как старший брат, – цитирует португальца Football Italia. – Как только он прибыл в Милан, так сразу же начал давать мне ценные советы о том, как мне улучшить свою игру, как правильно выбирать позицию на поле. Он — великий игрок, и, уверен, вместе с ним не только я стану лучше, но и улучшиться игра и результаты всей команды".

С приходом Ибрагимовича тренер Милана Стефано Пьоли намерен перейти на тактическую схему 4-4-2, используя в качестве двух форвардов Ибрагимовича и Леау.

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