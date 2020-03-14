Италия

Туринцы планируют удержать форварда.

Руководство Ювентуса хочет как можно скорее завершить переговоры о возобновлении действующего контракта с нападающим команды Пауло Дибалой, сообщает Calciomercato.

По данным источника, официальные переговоры между сторонами запланированы на конец марта, но туринцы не против ускорить этот процесс.

Ранее сообщалось, что аргентиский футболист, чей контракт завершается в 2022 году, намерен по новому соглашению зарабатывать 12 миллионов евро в год.

В текущем сезоне форвард провел 23 матча в Серии А: на его счету шесть голов и восемь результативных передач.

Также в СМИ ходили схули о том, что Дибала заболел коронавирусом, но игрок опроверг эту информацию.