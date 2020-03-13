Аргентинский форвард находится в добровольной самоизоляции.
Пауло Дибала, Getty Images
13 марта 2020, 14:33
Нападающий Ювентуса Пауло Дибала опроверг слухи о заражении коронавирусом, которые фигурировали в СМИ в ночь с 12 по 13 марта. Как ранее и сообщалось, аргентинец проходит период самоизоляции, как и остальные футболисты туринского клуба.
"Привет всем, я хотел подтвердить, что я здоров и нахожусь в добровольной изоляции. Спасибо всем за сообщения и надеюсь, что все будет хорошо", — написал Дибала в своем Twitter.
Напомним, у защитника Ювентуса Даниэля Ругани диагностировали COVID-19, поэтому все футболисты и персонал клуба находятся в самоизоляции.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду останется в Португалии на время карантина в стане "старой синьоры".
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