Италия

Аргентинский форвард находится в добровольной самоизоляции.

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала опроверг слухи о заражении коронавирусом, которые фигурировали в СМИ в ночь с 12 по 13 марта. Как ранее и сообщалось, аргентинец проходит период самоизоляции, как и остальные футболисты туринского клуба.

"Привет всем, я хотел подтвердить, что я здоров и нахожусь в добровольной изоляции. Спасибо всем за сообщения и надеюсь, что все будет хорошо", — написал Дибала в своем Twitter.

Напомним, у защитника Ювентуса Даниэля Ругани диагностировали COVID-19, поэтому все футболисты и персонал клуба находятся в самоизоляции.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду останется в Португалии на время карантина в стане "старой синьоры".

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