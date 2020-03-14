Италия

Француз близок к переезду в Серию А.

Руководство Лацио планирует в летнее трансферное окно заключить контракт с нападающим Челси Оливье Жиру, утверждает Gazzetta dello Sport.

Известно, что действующее соглашение французского футболиста с лондонцами истекает в конце сезона, и стороны не планируют продлевать договор.

Ранее сам Жиру заявил, что был близок к тому, чтобы покинуть стан "синих" в январе, но сейчас он счастлив в своей нынешней команде.

Также спортивный директор Лацио высказал свое мнение о ситуации вокруг коронавируса и об отмене Евро-2020.