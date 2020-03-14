Италия

"Лациале" хотят закончить текущую гонку в Серии А.

Спортивный директор Лацио Игле Таре заявил, что стоит перенести чемпионат Европы-2020 ради того, чтобы клубы сумели доиграть регулярные чемпионаты.

"Серия А не могла продолжаться в таких условиях. У многих игроков положительный результат коронавируса, через три недели мы будем лучше знать, сколько времени потребуется, чтобы выйти из ситуации".

"В клубе мы решили прекратить тренировки хотя бы еще на неделю. В конце я думаю, что Евро-2020 надо будет отложить, чтобы отдать приоритет чемпионатам в Европе", — сказал Таре Now News.

Ранее президент Брешии заявил, что Серия А может вновь возобновить свои матчи без зрителей лишь в мае.