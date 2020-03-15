Италия

Туринский клуб хочет продлить соглашение с португальцем.

Ювентус планирует начать переговоры по новому соглашению с нападающим Криштиану Роналду.

Как сообщает издание AS, руководство туринского клуба готово предложить опытному форварду новый двухлетний контракт. Действующее соглашение португальца со "старой синьорой" рассчитано до июня 2022 года, но боссы клуба хотят сохранить его до 2024 года, когда ему исполнится 39 лет.

Роналду выступает в составе Ювентуса с 2018 года, перейдя из мадридского Реала за 117 млн евро. В текущем сезоне нападающий провел 32 поединка в футболке "бьянконери", забив 25 голов и совершив 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что Роналду останется в Португалии на время карантина в Ювентусе.

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