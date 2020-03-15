Италия

Форвард поможет бороться с эпидемией коронавируса.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду поможет бороться с эпидемией коронавируса в Португалии.

Как сообщает портал Football Italia, футболист решил переоборудовать сеть своих гостиниц под больницы для людей с вирусом. Также португалец будет платить врачам и персоналу за уход за зараженными пациентами.

Ранее сообщалось, что Роналду останется в Португалии на время карантина в Ювентусе.

В текущем сезоне 35-летний игрок провел 32 поединка в футболке "бьянконери", забив 25 голов и совершив 4 ассиста.

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