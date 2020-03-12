Италия

Форвард не будет возвращаться в расположение туринского клуба.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду останется в Португалии после того, как у его одноклубника Даниэле Ругани был обнаружен коронавирус.

Роналду отправился в Португалию, чтобы посетить мать, которая находилась в больнице после перенесенного инсульта. В это время у Ругани был обнаружен вирус, из-за чего все игроки "бьянконери" были помещены на карантин.

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Планировалось, что Роналду вернется в Турин в четверг, однако теперь он решил остаться в Португалии.

В текущем сезоне 35-летний игрок провел 32 поединка в футболке Юве, забив 25 голов и совершив 4 ассиста.

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