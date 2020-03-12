Лига Европы

Европейские чиновники сделали итальянским клубам неоднозначное предложение.

Рома в матче ЛЕ против Гента, Getty Images

Рома в матче ЛЕ против Гента, Getty Images

УЕФА обратился к Роме и Интеру с предложением отказаться от участия в Лиге Европы из-за эпидемии коронавируса в Италии, сообщает издание Il Messaggero.

В четверг Рома и Интер должны были встретиться соответственно с Севильей и Хетафе, однако эти матчи были перенесены на неопределенный срок.

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Европейский футбольный союз хотел, чтобы итальянские клубы снялись с соревнований и дальше продолжить турнир. Однако представители обоих клубов ответили отказом.

Теперь УЕФА уверяет, что не будет применять к клубам никаких санкций.

Ранее сообщалось, что УЕФА может приостановить проведение еврокубков.

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