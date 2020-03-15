Италия

Форвард Наполи Аркадиуш Милик может продолжить карьеру в другом клубе.

Аркадиуш Милик не может договориться с Наполи о новом контракте, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, переговоры между поляком и клубом зашли в тупик. Вероятность того, что "партенопеи" продадут 26-летнего футболиста ближайшим летом существенно возросла.

Контракт Милика с Наполи рассчитан до 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне поляк провел 16 матчей в Серии А и забил девять голов.

Ранее сообщалось, что Кальехон может покинуть Наполи.