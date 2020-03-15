Форвард Наполи Аркадиуш Милик может продолжить карьеру в другом клубе.
АРКАДИУШ МИЛИК, GETTY IMAGES
15 марта 2020, 18:59
Аркадиуш Милик не может договориться с Наполи о новом контракте, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, переговоры между поляком и клубом зашли в тупик. Вероятность того, что "партенопеи" продадут 26-летнего футболиста ближайшим летом существенно возросла.
Контракт Милика с Наполи рассчитан до 30 июня 2021 года.
В нынешнем сезоне поляк провел 16 матчей в Серии А и забил девять голов.
Ранее сообщалось, что Кальехон может покинуть Наполи.