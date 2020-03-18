Италия

Римляне нацелились на хавбека Фиорентины.

Полузащитник Фиорентины Гаэтано Кастровилли попал в сферу интересов Ромы, сообщает издание Corriere dello Sport.

"Волки" намерены укрепить среднюю линию следующим летом и попытаются подписать молодого хавбека. Стоимость итальянца оценивается в сумму около 40 млн евро.

Действующий контракт Кастровилли с Фиорентиной рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 26 поединков в футболке "фиалок", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Рома также проявляет интерес к полузащитнику Шахтера Михаилу Мудрику.

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