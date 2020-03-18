Римляне нацелились на хавбека Фиорентины.
Гаэтано Кастровилли, Getty Images
18 марта 2020, 13:24
Полузащитник Фиорентины Гаэтано Кастровилли попал в сферу интересов Ромы, сообщает издание Corriere dello Sport.
"Волки" намерены укрепить среднюю линию следующим летом и попытаются подписать молодого хавбека. Стоимость итальянца оценивается в сумму около 40 млн евро.
Действующий контракт Кастровилли с Фиорентиной рассчитан до июня 2024 года.
В текущем сезоне 23-летний игрок провел 26 поединков в футболке "фиалок", отличившись тремя голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Рома также проявляет интерес к полузащитнику Шахтера Михаилу Мудрику.
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