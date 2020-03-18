Шевченко: Что посмотреть на карантине? Финал ЛЧ Милан — Ювентус

Италия

Специалист рассказал о том, как не соскучиться на карантине.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью с итальянскими журналистами поделился тем, как проводит время на карантине.

"Я очень осторожен. Играю в гольф, хожу в тренажерный зал, но стараюсь избегать любые контакты, насколько это возможно. Нельзя мириться со страхом, нужно смотреть вперед. Мой друг из Ломбардии заразился. Сейчас он уже начал дышать самостоятельно, но ему пришлось нелегко. Много горячей воды, чая, он серьезно сбросил вес, но поправляется", — говорит Шевченко.

"Решение перенести Евро-2020 я считаю правильным. Футбол – это праздник для людей, но если их нет, если они боятся, то какой это праздник? УЕФА принял наилучшее решение на благо игроков и зрителей".

Также Шевченко посоветовал, какие футбольные матчи стоит посмотреть на карантине в повторе болельщикам Милана.

"Ответ простой: финал Лиги чемпионов на Олд Траффорд Милан – Ювентус. А также финал Чемпионата мира-2006 или миланские дерби. Лучшее всегда впереди. Италия может быть сильной, столкнувшись с трудностями, а Милан тверд так же, как и прекрасен", — приводит слова специалиста La Gazzetta dello Sport