Италия

Молодой талант Аякса может переехать в Рим.

Руководство Ромы в летнее трансферное окно может приобрести полузащитника Аякса Райана Гравенберха, сообщает Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне 17-летний футболист в составе амстердамцев провел 12 поединков во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

По данным источника, Рома может предложить взамен Гравенберху Патрика Шика или Рика Карсдорпа. Также за хавбеком наблюдает Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что римляне планируют летом приобрести игрока Фиорентины Гаэтано Кастровилли.