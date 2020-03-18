Тесты

Football.ua предлагает проверить свои знания о легендарном клубе.

Сегодня футбольный символ Амстердама празднует 120-й день рождения.

Без Аякса невозможно представить европейский футбол: разные поколения его команды одерживали великие победы, а воспитанники становились звёздами мирового масштаба. Мы решили спросить вас о самом интересном.

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Горка Элустондо

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