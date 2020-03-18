Football.ua предлагает проверить свои знания о легендарном клубе.
ФК Аякс, Getty Images
18 марта 2020, 12:00
Сегодня футбольный символ Амстердама празднует 120-й день рождения.
Без Аякса невозможно представить европейский футбол: разные поколения его команды одерживали великие победы, а воспитанники становились звёздами мирового масштаба. Мы решили спросить вас о самом интересном.
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Горка Элустондо
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