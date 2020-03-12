Ругани заразился коронавирусом

Италия

Эпидемия добралась и до игроков топ-клубов.

По информации официального сайта Ювентуса, защитник Даниэле Ругани болен коронавирусом.

Футболист прошел соответствующее обследование, которое подтвердило заболевание 25-летнего итальянца вирусом Covid-19.

Ювентус в настоящее время активизирует все процедуры изоляции, требуемые законом, включая составление списка тех, кто имел с ним контакт.

В текущем сезоне Ругани провел 7 матчей в футболке "старой синьоры". В последний раз защитник появлялся на футбольном поле 22 февраля в матче Серии А против СПАЛа (2:1), отыграв весь матч.