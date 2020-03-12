Ругани заразился коронавирусом

Эпидемия добралась и до игроков топ-клубов.
Даниэле Ругани, Getty Images
12 марта 2020, 00:11
По информации официального сайта Ювентуса, защитник Даниэле Ругани болен коронавирусом.
Футболист прошел соответствующее обследование, которое подтвердило заболевание 25-летнего итальянца вирусом Covid-19.
Ювентус в настоящее время активизирует все процедуры изоляции, требуемые законом, включая составление списка тех, кто имел с ним контакт.
В текущем сезоне Ругани провел 7 матчей в футболке "старой синьоры". В последний раз защитник появлялся на футбольном поле 22 февраля в матче Серии А против СПАЛа (2:1), отыграв весь матч.
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