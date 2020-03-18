Италия

"Нерадзурри" готовятся к уходу аргентинца.

Руководство Интера готово побороться за нападающего Манчестер Юнайтед Антони Мартиаля в том случае, если в летнее трансферное окно из команды уйдет форвард Лаутаро Мартинес, сообщает Calciomercato.

По данным источника, другим вариантом для "нерадзурри" остается футболист Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг, но французский игрок "манкунианцев" остается более приоритетным выбором.

Известно, что Барселона — это главный претендент на Мартинеса. Ранее СМИ сообщали, что каталонцы готовы выплатить Интеру клаусулу в размере 111 миллионов евро, чтобы избежать длительных переговоров с итальянцами.

Также утверждалось, что потенциальной заменой аргентинскому футболисту может стать нападающий Аталанты Дуван Сапата.