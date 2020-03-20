Италия

Француз все ближе к возвращению в Турин.

Ювентус имеет наибольшее количество шансов среди всех конкурентов подписать в летнее трансферное окно полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба, сообщает Tuttosport.

По данным источника, главным козырем для туринцев остается Мино Райола, у которого сложились хорошие отношения с руководителями клуба.

Ранее СМИ сообщали, что на французского футболиста также претендуют мадридский Реал и ПСЖ.

Тем не менее, Манчестер Юнайтед всеми силами хочет сохранить хавбека в команде, активировав опцию о продлении контракта. Также главный тренер "манкунианцев" Оле-Гуннар Солскьяер ранее заявлял, что игрок остается на Олд Траффорд.