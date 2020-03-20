Италия

Федерация может пойти на вынужденные меры из-за кризиса.

Руководство Федерации футбола Италии готово рассмотреть возможность сокращения зарплат футболистам на период кризиса, который начался из-за пандемии коронавируса.

"Нельзя запрещать говорить о снижении заработной платы. Мы должны понимать, что чрезвычайная ситуация затрагивает всех нас, и наш мир должен быть в состоянии измениться. Ответственные жесты необходимы", — цитирует президента ФФИ Гарбиэле Гравину Marca.

Тем не менее, президент Итальянской ассоциации футболистом Дамиано Томмази не спешит соглашаться с таким решением.

"Мы все заинтересованы в сохранении экономического баланса, и поэтому мы должны изучить все элементы этого момента. Отсутствие доходов, откладывание турниров, отмена мероприятий, отсутствие государственной и федеральной помощи. Только изучив все это, мы может говорить о подобном".

Ранее сообщалось, что текущий сезон Серии А может продлиться до 17 июля.