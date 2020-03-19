Италия

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина рассказал о вариантах завершения сезона.

Габриэле Гравина надеется, что чемпионат Италии возобновится 2 мая, но признал, что оставшиеся матчи будет трудно сыграть до 30 июня — сообщает Football Italia.

"В последние несколько дней мы прорабатываем различные варианты, при которых первенство возобновится 2-3 мая и каждую неделю будут играться более одного тура, – сказал президент Федерации футбола Италии в интервью Radio Punto Nuovo. – У нас осталось 12 туров, не считая отдельных перенесенных матчей в Серии А, плюс Кубок Италии, плюс еврокубки..."

"До 30 июня можно не успеть, поэтому мы рассматриваем другую дату финиша — 17 июля. Но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация и какие решения будет принимать правительство".

В настоящее время количество заболевших футболистов Серии А составляет 12 человек, а количество заболевших в Италии на 19:00 19 марта составляло 35 713 человек, из которых 2 978 умерли и 4 025 выздоровели.

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