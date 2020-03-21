Италия

Игрок Лацио может сменить прописку летом.

Федерико Пасторелло, агент защитника Лацио Франческо Ачерби, отреагировал на слухи, которые связывают игрока с другими командами.

"Я читал об интересе Челси и Интера, но я мало что знаю об этом. Что я могу точно сказать, так это то, что Франческо — защитник, который может играть за любой клуб в Европе", — цитирует Пасторелло Goal.

В текущем сезоне Ачерби провел в Серии А 24 поединка, забив два гола и отдав две результативные передачи. Его действующий контракт истекает в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Лацио в межсезонье может продать полузащитника Сергея Милинковича-Савича, но лишь за большие деньги.